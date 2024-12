Já é Natal na NBA! Os fãs de basquete podem ficar despreocupados em relação à programação da liga mais famosa do mundo. Os espectadores terão cinco partidas para assistir a longo desta quarta-feira (25), com destaque para Golden State Warriors x Los Angeles Lakers, que terá o confronto entre Stephen Curry e LeBron James. A ESPN e o streaming Disney+ transmitirão todos os jogos.

A programação deste feriado começará cedo, com o New York Knicks recebendo o San Antonio Spurs, em pleno Madison Square Garden. Na sequência, já terá a reedição da final do Oeste da temporada passada, com Mavericks x Wolves. O Philadelphia 76ers visitará o Boston Celtics e para encerrar o dia, o Phoenix Suns encara o Denver Nuggets.

Destaque para Warriors x Lakers

Sem tirar o mérito dos outros jogos, mas o confronto mais esperado da rodada de Natal da NBA é entre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Este será o primeiro duelo entre LeBron James e Stephen Curry pela atual temporada e será realizado na Oracle Arena, às 22h (de Brasília). As equipes estão coladas na classificação do Oeste: o Lakers é o sétimo colocado, enquanto o Warriors ocupa a oitava posição.

LeBron James e Stephen Curry irão se enfrentar pela rodada de Natal da NBA (Foto: Ethan Miller/AFP)

Confira programação da rodada de Natal da NBA:

New York Knicks x San Antonio Spurs: 14h Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves: 16h30 Boston Celtics x Philadelphia 76ers: 19h Golden State Warriors x Los Angeles Lakers: 22h Phoenix Suns x Denver Nuggets: 00h30*

* O confronto entre Suns e Nuggets será na madrugada do dia 25/12 para 26/12