Astro da NBA assina contrato vitalício com a Adidas

O astro Damian Lillard, Campeão da Copa da NBA na última terça-feira (17) com o Milwaukee Bucks, fechou um acordo para um contrato vitalício com a Adidas. A informação é de Shams Charania, da "ESPN" americana.

continua após a publicidade

➡️ Campeão da Copa NBA, Milwaukee Bucks tem redenção após início ruim

Com o novo acerto, Lillard entra num seleto grupo de quatro jogadores que estão em atividade e possuem esse tipo de contrato com uma marca esportiva. Os outros três são Kevin Durant, LeBron James e Stephen Curry.

O jogador tem parceria com a marca alemã desde sua estreia na NBA, em 2012. Em 2014, ele assinou um acordo de renovação, com vínculo de uma década, avaliado em US$ 100 milhões. Com o término do contrato neste ano, a negociação entre Adidas e o empresário do atleta chegou aos termos de uma extensão para a vida toda.

continua após a publicidade

Lance de Damian Lillard na final da Copa NBA Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder (Foto: POOL / AFP)

A relação entre Lillard e a marca é tão sólida que a empresa anunciou neste ano que batizou uma quadra em sua sede com o nome do armador.

Com o novo acerto, os ganhos do jogador disparam e chegam, entre contratos em quadra e com calçados, a mais de US$ 600 milhões.

Membro da lista dos 75 melhores da NBA e oito vezes All-Star, Lillard jogou suas primeiras 11 temporadas pelo Portland Trail Blazers e chegou aos Bucks em 2023.

Na NBA, além da estrela do Milwaukee Bucks, a Adidas também tem acordo com Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves.