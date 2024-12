Canal americano lista ideias inusitadas para frear excesso de bolas de três na NBA

O canal de televisão americano "CBS Sports", através do seu portal online, apresentou 12 ideias para frear o excesso de bolas de três pontos na NBA. A lista inclui sugestões inusitadas, como também atribuir o valor de três pontos às enterradas. A matéria foi publicada em uma semana marcada por debates intensos na imprensa dos Estados Unidos, que buscam solucionar a queda de audiência - os números dos jogos exibidos na "ESPN" americana caíram 28% desde o início da temporada 2024/25.

continua após a publicidade

Algumas pessoas influentes entendem que a diminuição do interesse popular na NBA tem relação com os arremessos de longa distância excessivos. Essa opinião foi defendida pelo maior astro da liga nos últimos anos, LeBron James, além do ex-pivô Shaquille O'Neal, também considerado um dos grandes da história.

- Temos que ter uma conversa. São bolas de três para c******* sendo arremessadas por jogo na NBA. Precisamos ter mudanças. Não vou fazer isso agora, mas temos que fazer algo - opinou James.

continua após a publicidade

- Eu acho que Steph (Curry) e aqueles caras bagunçaram tudo. Eu não me importava com o Golden State (Warriors) chutando de três lá atrás, mas agora todos os times tentam jogar dessa forma, é entediante assistir - falou Shaq durante o seu podcast, o "Big Pod With Shaq".

LeBron James arremessa para três pontos em partida da NBA (Foto: Thearon W. Henderson / AFP)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As sugestões do canal americano para mudar a situação da NBA