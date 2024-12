Técnico do Los Angeles Lakers, JJ Redick apontou a própria mídia como culpada pela queda de audiência na NBA, que foi de 28% na "ESPN" americana desde o início da temporada. Para o treinador, que exerce o cargo pela primeira vez na liga, a imprensa tem contribuído diretamente para a imagem negativa dos jogos de basquete.

- Para começar, eu não acho que a mídia faça um bom trabalho celebrando a excelência do nosso basquete. O fã casual liga a televisão hoje e vê várias pessoas dizerem que o jogo é ruim. Por que, então, ele vai querer assistir? Isso é o que está acontecendo nas últimas dez ou 15 temporadas e não sei a razão. Aliás, para mim, é até meio engraçado - afirmou.

- O basquete da liga deveria ser bem mais elogiado. Afinal, estamos mais talentosos e habilidosos do que quando comecei a jogar. Isso não está aberto a debate, pois é um fato. Há mais jogadores que são excelentes hoje do que 18 anos atrás. Existem, da mesma forma, muito mais times ótimos agora do que antes - seguiu o ex-jogador.

JJ Redick, de 40 anos, atuou na NBA entre 2006 e 2021. Logo após a aposentadoria, se tornou analista de basquete e foi rapidamente reconhecido como um dos melhores dos Estados Unidos. O ex-atleta criou o podcast "Mind The Game Pod" em parceria com o ainda jogador LeBron James. O conhecimento do jogo por parte do agora técnico impressionou o amigo, a ponto de o astro dos Lakers incentivar a sua contratação como técnico da franquia histórica.

LeBron James e JJ redick faziam podcast sobre NBA (Foto: Reprodução / YouTube)

Audiência da NBA é debatida na imprensa

A queda de audiência da NBA tem sido tema de debate nas imprensas americana e brasileira. Jogadores, ex-jogadores e comentaristas opinam nos motivos para o declínio. O comissário da liga, Adam Silver, por sua vez, nega que a procura pelo basquete estadunidense tenha caído.

Um dos comentaristas de NBA mais conhecidos do Brasil, Paulo Antunes atribuiu a queda de audiência a uma suposta "perda de essência".

- Nada contra os jogadores de hoje, que são muito talentosos, mas o basquete perdeu a sua essência dos anos 80/90. Não vemos mais aquele estilo de jogo que fez uma geração se apaixonar - afirmou durante o programa "ESPN League".

O técnico do Boston Celtics, Joe Mazzulla, apontou a volta das brigas em quadra como a solução para o problema. Já LeBron James e o ex-atleta Shaquille O'Neal, acreditam que a questão seja o excesso de arremessos para três pontos. Baseado em pensamento similar, o canal americano "CBS Sports" chegou a listar 12 sugestões para frear as bolas de três na NBA.