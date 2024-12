Lakers melhora na defesa e mira vaga direta nos playoffs da NBA

Nos últimos tempos, o Los Angeles Lakers tem se destacado por uma melhora observável em sua defesa, aspecto crucial para todas as equipes da NBA. Notadamente um dos melhores defensores da liga, Anthony Davis não é o único destaque do time no quesito. Os comandados de J.J. Redick possuem uma campanha de 16 vitórias e 12 derrotas, até o momento.

Âncora da defesa, Davis passou a ser auxiliado pelos companheiros, que têm se empenhado em cobrir os espaços durante os jogos, além de intensificar a comunicação em quadra. Essas mudanças não envolvem apenas questões táticas, mas também uma disposição coletiva em se dedicar ao máximo na defesa.

A temporada começou promissora para os Lakers sob o comando do novo técnico J.J. Redick. A franquia obteve três vitórias consecutivas, mas com o decorrer dos jogos, o desempenho caiu, posicionando a equipe em um equilíbrio delicado de vitórias e derrotas. Apesar disso, as recentes partidas mostraram uma recuperação notável, especialmente no setor defensivo, apontando para um futuro mais promissor.

Lakers tinha defesa frágil no início da temporada

No início da temporada, os Lakers enfrentavam dificuldades para manter uma defesa consistente. Com a 21ª melhor defesa da NBA, era evidente a necessidade de melhorias. Nas últimas partidas, entretanto, os atletas conseguiram limitar os adversários a pontuações mais baixas, como visto nas vitórias sobre o Sacramento Kings no "back to back", segurando Domantas Sabonis a uma pontuação moderada.

Anthony Davis em jogo entre Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks, pela pré-temporada da NBA (Foto: Stacy Revere/AFP)

Aos poucos, o time tem mostrado sinais de recuperação defensiva, conseguindo limitar arremessos de três pontos dos adversários, como na vitória contra os Grizzlies, por 116 a 110. Este tipo de atuação sugere que há um caminho positivo a seguir, embora a consistência ainda seja um desafio.

Pilar defensivo, Anthony Davis recebeu ajuda

A chave para a recente melhora dos Lakers tem sido a unidade do time nas jogadas defensivas. A atuação em equipe, marcada por ativa comunicação e solidariedade ao cobrir falhas dos colegas, tem sido um diferencial. Com Anthony Davis liderando a defesa, a equipe vem criativamente reorganizando sua identidade defensiva.

Max Christie melhorou a defesa do Lakers ao lado de Anthony Davis (Foto: Adam Pantozzi/AFP)

Davis destacou-se com uma média impressionante de pontuação e rebotes por jogo, elevando o padrão defensivo da equipe. Contudo, para um desenvolvimento sustentável, é vital todos os jogadores alinharem suas funções defensivas em quadra, mantendo uma comunicação constante e estratégias bem definidas.

Com uma defesa que já mostra sinais de melhora, os Lakers buscam reforços no mercado de transferências, particularmente para aumentar a força nos perímetros. Rob Pelinka, executivo do time, está ativamente buscando acordos vantajosos que podem fortalecer ainda mais a defesa.