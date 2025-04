UFC anuncia duas disputas de cinturão para o 316 e nova luta de Carlos Prates

O UFC anunciou, nesta terça-feira (1), os combates principais do UFC 316 e do Fight Night Kansas City. No evento numerado, que será realizado 7 de junho, no Prudential Center, em Nova Jersey, Merab Dvalishvili defenderá o título do peso galo (até 61 kg) em revanche contra Sean O'Malley. Já no co-evento principal, Julianna Peña terá a primeira defesa de cinturão contra Kayla Harrison, pelo cinturão do peso galo feminino.

No UFC Fight Night Kansas City, Estados Unidos, Carlos Prates estará na luta principal do evento que será realizado no dia 26 de abril. Após a luta entre o brasileiro contra Geoff Neal ser cancelada, por conta de uma lesão do americano, a organização definiu que o novo desafiante será Ian Machado Garry. O irlandês, casado com uma brasileira, vem da primeira derrota na carreira.

UFC 316

Sean O'Malley terá a revanche contra Merab Dvalishvili e buscará recuperar o cinturão do peso galo que perdeu no UFC 306, em setembro de 2024. No combate, o georgiano derrotou o americano por decisão unânime (49-46, 48-47, 48-47) e se tornou campeão da divisão. Neste ano, Merab já fez a primeira defesa e derrotou Umar Nurmagomedov, no UFC 311, em janeiro. No outro lado, "Suga" Sean está fora de ação desde o combate onde foi destronado.

Merab Dvalishvili derrotou Sean O'Malley no UFC 306 (Foto: AFP)

O co-evento principal do UFC 316 será entre Julianna Peña e Kayla Harrison, pelo título do peso galo feminino. Está será a primeira defesa de cinturão do segundo reinado da "Venezuelan Vixen", que recuperou ao derrotar Raquel Pennington, no UFC 307, em outubro de 2024. Já Kayla chegou como um meteoro na organização, venceu as duas lutas que disputou, inclusive contra a ex-campeã Holly Holm, e terá a oportunidade pelo campeonato.

UFC Fight Night: Carlos Prates x Ian Machado Garry

Além do evento numerado, o UFC anunciou a luta principal do Fight Night que será realizado em Kansas City, Estados Unidos, no dia 26 de abril. Carlos Prates irá encarar Ian Machado Garry em cinco rounds do peso meio-médio (até 77,1 kg). Este será o maior desafio do brasileiro, que iria lutar contra Geoff Neal no UFC 314, no dia 12 de abril, mas a luta foi cancelada por conta de uma lesão do americano.

Carlos Prates irá encarar Ian Machado Garry no UFC Fight Night Kansas City (Foto: Divulgação/UFC)

Em 27 lutas no cartel, Prates venceu 21 e foi derrotado em apenas seis. No UFC, o brasileiro entrou em ação quatro vezes, todas no último ano, e entrou em evidência ao superar todos os adversários - Trevin Giles, Charles Radtke, Li Jingliang e Neil Magny - por nocaute entre o primeiro e o segundo round.

Casado com uma brasileira, Ian Machado Garry vem de sua primeira derrota no MMA, para Shavkat Rakhmonov, no UFC 310, em dezembro de 2024. Apesar do revês, o irlandês segue como uma das maiores promessas da divisão.