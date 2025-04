Yassine Cheuko, segurança de Lionel Messi, desafiou Logan Paul para uma luta de boxe. A disputa ocorre em meio a uma controvérsia entre as marcas de energéticos do craque argentina e do youtuber. Cheuko expressou seu desafio por meio de suas redes sociais, no domingo (30).

- Você disse que eu preciso de atenção, você precisa de atenção, você começou com isso. Você começou a falar sobre fazer uma luta com um jogador de futebol. Então, agora, nós vamos parar de falar. Porque eu sei que você é um produto do Youtube. Eu venho das ruas, sou um produto das ruas. E as pessoas das ruas não falam muito. Então, agora, chega de conversa. Te vejo no ringue, cara - disse o segurança.

A raiz do conflito está na acusação de Logan Paul de que a marca de energético ‘Mas+’, lançada por Messi, teria plagiado a estética da embalagem de sua bebida esportiva, a 'PRIME', oficial do UFC. O youtuber então desafiou Messi para uma luta, o que levou Cheuko a intervir em defesa do jogador. A disputa entre as marcas não se limitou às redes sociais, avançando para o âmbito judicial, com ações legais movidas por ambas as partes, segundo informações do site ‘GOAL’.

Segurança de Messi é banido de jogos pela MLS

Lionel Messi pode estar levemente mais desprotegido em jogos do Inter Miami na MLS. O craque, alvo de invasões por parte de torcedores em jogos da liga por um autógrafo, fotos ou até mesmo um abraço simples, não terá mais seu guarda-costas à beira do campo, conforme decisão tomada pela direção da competição.

Yassine Cheuko foi banido do entorno das placas de publicidade, e só poderá transitar na zona mista e no vestiário do clube. Dentro do campo, o astro argentino será protegido diretamente pelo corpo de segurança da Major League Soccer, sem tratamentos ou vigilâncias especiais.

continua após a publicidade

- Eles não me permitem estar no campo. Trabalhei durante sete anos para a Ligue 1 e a Champions, e somente seis pessoas entraram no gramado. Cheguei nos Estados Unidos, e em 20 meses aqui, invadiram 16 torcedores. Há um enorme problema aqui, e eu não sou esse problema. Me deixem ajudar Leo - clamou o ex-soldado americano.