UFC terá duelo de ‘brasileiros’ como luta principal; entenda

Um novo confronto principal está programado para o UFC Kansas City em 26 de abril de 2025. O evento colocará frente a frente o brasileiro Carlos Prates, apelidado de "The Nightmare", e o irlandês Ian Machado Garry. O ponto curioso é a relação de Ian com o Brasil. O irlandês é casado com brasileira Layla Machado.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Brasil, desculpa. Vocês têm dois brasileiros nesta luta. Vamos lá! Prates, vejo você no dia 26 de abril - disse Garry, em português.

A luta ganha destaque pela habilidade dos competidores e pela influência que terá no ranking dos meio-médios (77 kg). A organização confirmou a mudança no card após a lesão de Geoff Neal, que enfrentaria Prates no UFC 314.



Carlos Prates, de Taubaté (SP) e integrante da equipe "Fighting Nerds", ocupa a 13ª posição no ranking dos meio-médios. Uma vitória contra Garry, que está em 7º lugar, poderia elevar o brasileiro no ranking, aproximando-o da elite da categoria. Prates foi eleito uma das Revelações do Ano em 2024, com um histórico de vitórias por nocaute em suas quatro lutas na organização.



Ian Garry, conhecido como "The Future", é visto como o possível sucessor de Conor McGregor na Irlanda. Com 15 vitórias e apenas uma derrota, Garry busca se recuperar do revés em sua última luta contra Shavkat Rakhmonov. Aos 27 anos, o irlandês é considerado uma das grandes promessas da divisão. Com laços familiares fortalecidos pelo matrimônio com Layla Machado, Ian não esconde o orgulho de carregar raízes brasileiras.

➡️ Sonnen reprova desejo de Alex Poatan: ‘Pode virar vergonha’

UFC: Prates x Machado Garry

O confronto entre Prates e Garry simboliza a nova geração dos meio-médios no UFC. Ambos apresentam estilos de luta empolgantes e personalidades fortes fora do octógono. O duelo é tecnicamente rico e tem grande importância para as aspirações de ambos os lutadores. O vencedor se aproximará de uma oportunidade pelo cinturão da categoria.

continua após a publicidade