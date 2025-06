A Sociedade Hípica Brasileira sediará a 3ª edição da Copa VillageMall de hipismo entre 18 e 22 de junho de 2025. O evento acontecerá na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro, e distribuirá mais de R$ 700 mil em premiações. A competição cinco estrelas integra o Circuito Sênior Top como quinta etapa e pontua para o ranking nacional. A entrada para o público será gratuita.

O torneio reunirá 300 conjuntos divididos nas categorias sênior, júnior, amador e proprietário. As 14 provas programadas apresentarão obstáculos com alturas variando entre 1,00m e 1,55m. O campeão do GP VillageMall receberá R$ 200 mil, enquanto o vencedor do Clássico levará R$ 80 mil.

Presenças ilustres do hipismo brasileiro

O cavaleiro olímpico Stephan Barcha, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023 e quinto colocado nos Jogos Olímpicos de Paris, buscará o bicampeonato.

— É um evento de muito prestígio onde tudo é muito pensado e feito com muito carinho. Eu irei com os meus principais cavalos: Chantilly, Goldfinger, Daughter e Clight e quero brigar pelo bicampeonato — afirmou Barcha.

Marina Azevedo, primeira mulher a desenhar percursos para os Jogos Pan-Americanos de 2023, será responsável pelos trajetos da competição.

— Apesar de ser brasileira e morar no Brasil, a maior parte do meu trabalho está concentrada nos Estados Unidos, México e Canadá. Aqui no Brasil, atualmente participo de apenas três eventos por ano. Agora, com muita alegria, estou de volta ao Rio, depois de quase dez anos. Estou feliz em contribuir com esse evento que já se consolidou como uma referência — disse Marina.

Além das competições, o evento oferecerá uma programação social. No dia 19 de junho, José Isaac Peres, fundador do grupo Multiplan, apresentará a palestra "A Sorte Está nos Detalhes". No dia 20, o cantor Frejat realizará um show com sucessos como "Exagerado", "Por Você", "Bete Balanço" e "Puro Êxtase". O 1º Leilão do Haras Umburanas acontecerá no sábado, 21 de junho, marcando o retorno deste tipo de evento ao Rio de Janeiro após 20 anos.

