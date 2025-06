A Sociedade Hípica Brasileira (SHB) sediará a quarta edição do Concurso de Salto Nacional Santo Antônio, reunindo as principais estrelas do hipismo brasileiro. O evento acontecerá de 12 a 15 de junho na Lagoa, Zona Sul do Rio de Janeiro, com entrada gratuita para o público durante os quatro dias de competição.

A competição cinco estrelas contará com 147 cavaleiros e 256 cavalos, incluindo nomes de destaque como o cavaleiro olímpico José Roberto Reynoso e José Luiz Carvalho, que venceu o Grande Prêmio (GP) e a Copa Ouro na edição anterior do evento.

Participantes confirmados na competição de Salto

Entre os participantes confirmados está também Luciana Lossio, amazona amadora que conquistou os GPs Internacionais de Wellington, nos Estados Unidos, e de Chantilly, na França, em 2024. O Rio de Janeiro será representado por Luiz Francisco de Azevedo, recém-retornado da Europa e integrante da equipe brasileira no Mundial de Tryon, além dos campeões Rodrigo Lima, Thiago Mattos e Tiago Mesquita.

Victoria Ullmann Beiler Lima, de 13 anos, atual campeã estadual mirim (1,20m) e JCA (1,10m) em 2025, também participará do concurso.

As principais provas acontecerão no fim de semana. No sábado (14), às 17h, será realizado o Grande Prêmio Santo Antônio, com premiação de R$ 200 mil. A Copa Ouro Shopping Leblon ocorrerá no domingo (15), às 15h, distribuindo R$ 80 mil aos melhores colocados.

Após o GP no sábado, a partir das 20h, o público poderá assistir ao show da cantora Camilla Marotti, ex-participante do The Voice Brasil, que apresentará um tributo a Aretha Franklin acompanhada pela banda FourplusOne.

O presidente da SHB, Antônio Luís Ferreira de Mello, destacou a importância do evento:

— Temos atuado fortemente para alçar o hipismo de saltos do Rio ao patamar que ele merece. E o CSN Santo Antônio vem fazendo edições mais relevantes a cada temporada. Isso pode ser comprovado não apenas pelo grande número de atletas e animais inscritos, mas principalmente pelo alto nível dos competidores que participaram nos últimos anos.

