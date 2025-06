Torcedor é esfaqueado em jogo de futsal pela Série C do Gauchão

Um homem de 37 anos foi esfaqueado durante uma partida entre Associação Nanico Futsal (ANF) e União FC, pelo Campeonato Gaúcho Série C de Futsal, no último sábado (7), em Sarandi, na Região Norte do Rio Grande do Sul. O agressor invadiu o ginásio Pedro de Marco e atingiu a vítima na coxa e na panturrilha. A Polícia Civil investiga o caso.

continua após a publicidade

➡️ Antes de VNL masculina, Darlan é anunciado por novo clube para temporada

O ataque aconteceu quando faltava apenas um minuto para o término do jogo. O agressor entrou na arquibancada e atacou o torcedor com uma faca, conforme registrado no boletim de ocorrência.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida pelas autoridades. A investigação está em andamento, sem informações sobre a prisão do responsável até o momento.

continua após a publicidade

Torcedor esfaqueado recebeu alta

O torcedor ferido recebeu atendimento médico imediato e foi levado a um hospital da região. Os ferimentos atingiram a coxa e a panturrilha da vítima, que recebeu alta hospitalar no domingo (8).

A partida ficou paralisada por 15 minutos após o incidente. O jogo acontecia no ginásio Pedro de Marco, em Sarandi, quando o ataque ocorreu.

As autoridades não divulgaram se havia algum histórico de conflito entre o agressor e a vítima. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e responsabilizar o autor do crime.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A ANF Futsal emitiu nota oficial sobre o ocorrido, classificando o episódio como um "ato de extrema gravidade, que atenta contra a segurança de todos e mancha o espírito esportivo". A instituição também esclareceu que "o agressor não possui qualquer vínculo" com o clube e manifestou solidariedade à vítima e sua família.