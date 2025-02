Quais são os próximos torneios de João Fonseca?

João Fonseca segue na sua ascensão meteórica no ranking da ATP. Após uma temporada de grandes vitórias, como o título do Next Gen Finals e o desempenho no Australian Open, o carioca se prepara para um giro sul-americano no saibro.

continua após a publicidade

Com o ATP 250 de Buenos Aires e o Rio Open, o jovem de 18 anos tem chances de se manter entre os 100 melhores do mundo e, assim, garantir uma vaga direta em Roland Garros, o segundo Grand Slam. O Lance! te mostra os próximos compromissos de João Fonseca.

➡️ Copa Davis: Melo e Matos perdem nos detalhes e Brasil é eliminado pela França

➡️ Ranking WTA: quem é a número do 1 do mundo?

ATP 250 de Buenos Aires

João Fonseca volta às quadras no ATP 250 de Buenos Aires, que será realizado nos dias 10 e 16 de fevereiro. A competição será uma oportunidade para o brasileiro assegurar sua posição no ranking mundial e continuar a exibir seu potencial contra alguns dos melhores jogadores do circuito. As datas dos jogos do brasileiro ainda não foram divulgadas.

continua após a publicidade

João Fonseca, durante o Australian Open. (Foto: Martin Keep/AFP)

Rio Open 2025

Após o torneio na Argentina, João Fonseca jogará em casa, no Rio Open. Um dos torneios mais importantes da América do Sul será realizado nos dias 17 a 23 de fevereiro. No último ano, o jovem chegou às quartas de final do ATP 500, o que garantiu ainda mais visibilidade no cenário internacional. Com o título do Next Gen ATP Finais, o destaque no Australian Open e um ranking em ascensão, Fonseca é uma das grandes atrações do evento em terras cariocas.

Assim como no ATP 250 de Buenos Aires, as datas e horários das partidas ainda não foram anunciados pela organização do evento.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

João Fonseca na Copa Davis 2025

No último final de semana, João Fonseca foi superado pelo francês Ugo Humbert, 15º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, no primeiro jogo do confronto entre Brasil e França pelas qualifiers da Copa Davis. A partida foi realizada em quadra dura coberta, em Orleans, na França, durou 1h25min e marcou o primeiro encontro entre os dois tenistas no circuito profissional.

continua após a publicidade

Com a derrota de João Fonseca, Thiago Wild no simples e Marcelo Melo e Rafael Matos nas duplas, o Brasil está fora da Copa Davis após perder por 3 a 0 para a França.