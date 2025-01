Com Thiago Monteiro, ATP divulga lista do qualifying do Rio Open 2025

Nesta segunda-feira (27), a ATP divulgou a lista dos tenistas que disputarão o qualifying da 11ª edição do Rio Open. A competição acontecerá nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro–RJ.

O quali tem a presença de Thiago Monteiro, 100º colocado, que tem história no torneio, com quartas de final ano passado e em 2017. Além dele, João Lucas Reis, campeão do pré-quali disputado no final de ano em São Paulo, está garantido. Além dos brasileiros, o quali terá a presença de mais cinco top 100, o argentino Francisco Comesana, o italiano Francesco Passaro, o alemão Yannick Hanfmann e o argentino Federico Coria.

João Fonseca aparece na lista no quali, mas deve desistir em breve uma vez que tem convite assegurado na chave principal que começa no dia 17. Felipe Meligeni é o sexto na lista de alternates. Fabio Fognini, que é o segundo alternate na lista principal, não se inscreveu para jogar o qualifying na capital carioca.

Confira a lista:

Francisco Comesana (ARG) - 86º

Francesco Passaro (ITA) - 90º

Yannick Hanfmann (GER) - 92º

Camilo Ugo Carabelli (ARG) - 93º

Federico Coria (ARG) - 95º

Thiago Monteiro (BRA) - 100º

Sumit Nagal (IND) - 106º

Jaime Faria (POR) - 109º

Laslo Djere (SRB) - 113º

Chun-Hsin Tseng (TPE) - 119º

Daniel Elahi Galan (COL) - 121º

Hugo Dellien (BOL) - 122º

Thiago Agustin Tirante (ARG) - 126º

João Lucas Reis (BRA) - 420º (WC)

Thiago Monteiro no Australian Open 2025 (Foto: Fotojump)

Alternates

Cristian Garin (CHI) - 133°

Tomas Barrios Vera (CHI) - 137°

Juan Manuel Cerundolo (ARG) - 139°

Marco Trungelliti (ARG) - 140°

Felipe Meligeni Alves (BRA) - 148°

A importância no circuito ATP

O Rio Open ocupa um lugar de destaque no calendário da ATP por ser o único torneio da categoria ATP 500 realizado na América do Sul. Esse diferencial atrai tanto os melhores tenistas especializados em saibro quanto os fãs, que têm a oportunidade de acompanhar partidas de alto nível sem precisar viajar para a Europa.

Além do prestígio esportivo, o evento também tem um impacto econômico e social significativo para o Rio de Janeiro. Milhares de turistas nacionais e internacionais visitam a cidade durante o torneio, movimentando setores como hotelaria, transporte e gastronomia. Ao mesmo tempo, o Rio Open promove ações sociais, como clínicas de tênis para crianças e doações de equipamentos para projetos comunitários.

O que esperar Rio Open 2025?

O Rio Open 2025 promete ser um dos melhores da história do torneio. Com a combinação de tenistas de renome, estrutura moderna e o clima descontraído do Rio de Janeiro, o evento deve atrair grande público e mídia internacional. Além das partidas emocionantes, os espectadores podem esperar uma programação cultural e gastronômica diversificada, que complementa a experiência esportiva.

Entre os destaques, está o envolvimento de empresas patrocinadoras que trazem ativações interativas e brindes para o público, além da transmissão completa das partidas por canais de TV e streaming (SporTV), ampliando o alcance do evento.