Rio Open 2025: Rebeca Andrade será estrela da abertura

Rebeca Andrade será a estrela da abertura do Rio Open 2025. A competição anunciou a atleta nesta quinta-feira (13), em suas redes sociais. A maior medalhista do Brasil entrará na Quadra Guga Kuerten segurando o troféu do torneio.

A abertura será realizado no dia 17, ao iniciar as chaves principais de simples e duplas da competição. O troféu do torneio será entregue no domingo (23) ao campeão do ATP 500.

Na última semana, Rebeca Andrade postou um vídeo nas redes sociais em uma quadra de tênis. A ginasta apareceu treinando saques e rebatendo bolas. Na legenda, a atleta brincou:

— Tô melhorando, mas é cada humilhação — escreveu Rebeca em suas redes.

Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

Em entrevista ao “Ge” nesta quinta-feira (13), a ginasta afirmou que gosta muito de tênis, portanto, é algo completamente diferente da sua realidade.

— Eu sou muito ruim, que humilhação (risos). Mas gosto muito de tênis. É uma coisa completamente diferente da minha realidade. Antes, eu não tinha tempo para fazer essas coisas que eu gostava, porque estava sempre aqui dentro do ginásio. Agora, com essa volta mais tranquila, o Chico (técnico da seleção) entendendo que estamos em outro momento, sem perder o foco, mas também vivendo outras coisas que gostamos, é bom. Estou me divertindo, mas ainda sou muito ruim. Preciso de um professor. Gente, alguém vem me ensinar, por favor — afirmou Rebeca Andrade ao “Ge”.

Quando será o Rio Open 2025?

O torneio está programado para acontecer entre os dias 15 e 25 de fevereiro de 2025, com jogos da fase classificatória nos dias anteriores. As disputas começam com as rodadas iniciais e avançam até a tão esperada final no domingo. Por ser parte do calendário oficial da ATP, o Rio Open é uma parada estratégica para os tenistas que se preparam para a temporada de saibro na Europa, que culmina em Roland Garros.

Além das partidas principais, o evento também contará com jogos de duplas, atraindo grandes especialistas na modalidade. Essas partidas têm conquistado cada vez mais espaço, oferecendo um espetáculo extra para o público.