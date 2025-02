Tenista Alexander Zverev: veja idade, história e títulos

Alexander "Sascha" Zverev nasceu em 20 de abril de 1997, em Hamburgo, Alemanha, e começou a jogar tênis desde pequeno, influenciado pelos pais, ambos ex-tenistas profissionais da União Soviética. Seu talento foi desenvolvido sob a orientação do pai, Alexander Sr., e do irmão mais velho, Mischa, também profissional. Desde os tempos de juvenil, Zverev já demonstrava grande potencial, conquistando o título do Australian Open Júnior em 2014 e chegando ao topo do ranking juvenil da ITF. O Lance! te conta mais da carreira do tenista Alexander Zverev.

Em 2013, aos 16 anos, Zverev fez sua estreia no circuito profissional e, no ano seguinte, conquistou seu primeiro título de nível Challenger. O alemão rapidamente subiu no ranking, vencendo seu primeiro torneio ATP em 2016, no St. Petersburg Open. No ano seguinte, consolidou-se como um dos melhores da nova geração ao vencer dois títulos de Masters 1000 (Roma e Canadá) e terminar a temporada entre os 5 melhores do mundo.

Ascensão e títulos importantes (2018–2021)

Em 2018, Zverev alcançou sua maior conquista até então, vencendo o ATP Finals em Londres, derrotando Roger Federer na semifinal e Novak Djokovic na final. No ano seguinte, manteve-se entre os melhores, chegando à final do Masters 1000 de Xangai e alcançando as semifinais do ATP Finals.

O ano de 2020 marcou sua primeira final de Grand Slam, no US Open. Na decisão contra Dominic Thiem, Zverev chegou a abrir 2 sets a 0, mas acabou sofrendo a virada. Apesar da frustração, a performance mostrou sua evolução em torneios de Grand Slam. No ano seguinte, ele conquistou o ouro olímpico nos Jogos de Tóquio, tornando-se o primeiro alemão a vencer um título olímpico de simples. Ainda em 2021, Zverev venceu seu segundo ATP Finals e somou títulos de Masters 1000 em Cincinnati e Madri.

Lesão grave e recuperação (2022–2023)

Em 2022, Zverev viveu um de seus momentos mais difíceis. Depois de alcançar o melhor ranking da carreira como número 2 do mundo, ele sofreu uma grave lesão no tornozelo durante a semifinal de Roland Garros contra Rafael Nadal. A contusão afastou o alemão das quadras por meses, comprometendo o restante da temporada.

Após um longo período de recuperação, Zverev voltou ao circuito em 2023 e gradualmente recuperou sua forma. Ele chegou às semifinais de Roland Garros e conquistou o ATP 500 de Hamburgo, seu primeiro título após a lesão. Além disso, fez boas campanhas em torneios de Masters 1000 e no ATP Finals, encerrando a temporada entre os 10 melhores do mundo.

Retorno de Zverev ao topo e finais de Grand Slam (2024–2025)

Zverev começou 2024 com grandes ambições e logo demonstrou sua força no circuito. Em Roma, conquistou seu sexto título de Masters 1000 e, em Roland Garros, fez uma campanha brilhante, alcançando sua segunda final de Grand Slam, onde foi derrotado por Carlos Alcaraz em cinco sets. No segundo semestre, venceu o Masters 1000 de Paris e chegou ao ATP Finals, encerrando o ano como número 2 do mundo.

Em 2025, Zverev finalmente chegou à final do Australian Open, seu terceiro Grand Slam disputado. No entanto, foi superado por Jannik Sinner, adiando novamente seu sonho de conquistar um Major. Mesmo assim, a consistência do alemão o mantém entre os melhores do mundo, sendo um dos principais candidatos a títulos importantes nos próximos anos.

Estilo de jogo e rivalidades do tenista Alexander Zverev

Zverev é conhecido por seu saque potente e golpes agressivos de fundo de quadra. Seu backhand de duas mãos é considerado um dos melhores do circuito, e sua mobilidade, apesar da altura (1,98m), é impressionante.

Ele construiu grandes rivalidades com nomes como Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. Contra Alcaraz, enfrentou batalhas épicas, incluindo a semifinal de Roland Garros 2024. Com Tsitsipas, protagonizou duelos acirrados em diversos torneios de alto nível.

A rivalidade com Medvedev é uma das mais equilibradas do circuito, com confrontos marcantes, incluindo as finais de Paris 2024 e do ATP Finals.

Expectativas para o futuro do tenista Alexander Zverev

Aos 27 anos, Zverev ainda busca seu primeiro título de Grand Slam. Com sua experiência e consistência, ele continua sendo um dos jogadores mais perigosos do circuito. Se mantiver sua forma física e mental, tem tudo para seguir competindo no mais alto nível e brigar por mais títulos importantes.