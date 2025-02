Bia Haddad e sua dupla venceram, de virada, nas quartas de final do WTA 1000 de Doha. Depois da vitória sobre as cabeças de chave 4, a dupla, entre abrasileira e a alemã Laura Siegemund, voltaram a aprontar, nesta quinta-feira (13), e garantiram vaga na semifinal de duplas em Doha, no Qatar, evento com premiação de US$ 3,6 milhões.

Na oportunidade, Bia Haddad e Siegemund derrotaram as cabeças de chave 6, a belga Elise Mertens, ex-número 1 do mundo, e a australiana Ellen Perez. O jogo foi vencido por 2 sets a 1, com parciais de 5/7 6/4 11/9. Vale destacar que a dupla da brasileira conseguiu salvar o match-point no tie-break para garantir o triunfo.

A seguir, Bia Haddad e a alemã vão enfrentar, por uma vaga na final, a dupla da chinesa Xinyu Jiang e a taiwanesa Fang Wu que passaram por W.O., após a desistência das cabeças de chave 5, a taiwanesa Hao Chan e a russa Veronika Kudermetova. A dupla desistente havia superado Luisa Stefani e a americana Peyton Stearns, nas oitavas de final.

