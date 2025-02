Na tarde desta quarta-feira (12), João Fonseca derrotou o argentino Tomas Etcheverry. O brasileiro de 18 anos precisou de 1h26m para aplicar um duplo 6/3 sobre o oitavo favorito na estreia no ATP 250 de Buenos Aires.

O tenista carioca comentou sobre a partida e as perspectivas para o futuro no esporte.

- Sabia que jogar contra um argentino aqui seria difícil, ainda mais contra o Tommy, que é um jogador muito sólido, joga muito bem no saibro. Muito contente com a vitória e como encarei a partida mentalmente e fisicamente. Tecnicamente, tive alguns momentos de altos e outros baixos. Quebrei ele no começo do segundo set, depois caiu a intensidade, fiquei um pouco mais nervoso também, mas acontece. Fiquei mentalmente forte e creio que isso foi a diferença da partida - apontou o brasileiro.

Ao ser perguntado como lida com a pressão pela expectativa de ser um potencial jogador capaz de brigar pelo número 1 do mundo no futuro, o tenista respondeu:

- Espero que aconteça. Estou trabalhando para isso, para quem sabe um dia fazer uma história linda, como o Guga fez. Estou treinando todos os dias no Rio de Janeiro, trabalhando duro para fazer algo parecido com o que o Guga fez. A pressão vai vir, sou jovem, estou crescendo, acabei de entrar no top 100, algumas pessoas vão dizer que sou o próximo Guga, com futuro promissor, mas eu sei que não é assim, cada um tem seu tempo, então é seguir trabalhando que os resultados virão e o ranking.

João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires (Foto: @argentinaopentennis/Ieb+Argentina Open)

A última partida do brasileiro no saibro foi no Masters de abril. Ele destacou que se adaptou rápido à superfície favorita.

- Fazia sete meses que eu não jogava no saibro, treinei por uma semana, me senti bem, é minha superfície favorita. Ano passado joguei mais na quadra dura para melhorar meu conhecimento, experiência. Não temos muitas quadras duras indoor aqui. Contente com a volta ao saibro, contente com minha primeira vitória, sabia que Tommy é muito experiente no piso. Joguei um belíssimo jogo hoje.

João Fonseca voltou a comentar dos motivos por não ter um psicólogo e destacou o apoio do treinador, Guilherme Teixeira, e da família, além de deixar de lado as coisas exteriores:

- Sobre a parte mental (não ter psicólogo) é uma coisa muito minha. Com o tema da fama, redes sociais, eu fico um pouco fora disso. Meu treinador é muito rígido com essas coisas. Tenho minha família com a parte social tranquila e também me ajuda com isso. Sei muito bem meu objetivo com o tênis: crescer, trabalhar e não focar muito com o exterior, e, sim, com o interior, com o que preciso fazer. Graças aos meus pais, tenho essa formação e é assim.

João Fonseca enfrentará outro argentino

Na quinta-feira (13), João Fonseca enfrentará o argentino Federico Coria, de 32 anos. A partida é pelas oitavas de final do Aberto de Buenos Aires. No Challenger de Montevidéu, no ano passado, o argentino fez dupla com Diego Forlán, ex-atacante da seleção do Uruguai e melhor jogador da Copa do Mundo de 2010.

FICHA TÉCNICA

João Fonseca x Federico Coria — ATP 250 Buenos Aires

📆 Data: 13 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: por volta das 13h30m (de Brasília)

🌍 Local: Buenos Aires, Argentina

📺 Onde assistir: Disney+