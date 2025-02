Durante o Qatar Open de 2025, a tenista Iga Swiatek falou sobre a rivalidade com Aryna Sabalenka, atual líder do ranking da WTA. Para a polonesa, a disputa entre as duas é essencial para a WTA Tour.

- É legal ter uma rival tão boa. Nós estamos nos impulsionando e criando um ótimo entretenimento quando jogamos uma contra a outra.

Iga Swiatek no Australian Open 2025 (Foto: William West/AFP)

Swiatek também destacou que as disputas entre as duas é algo que a WTA estava sentindo falta e anima os fãs do esporte. A atual número dois passou 125 semanas liderando o ranking, enquanto Sabalenka assumiu o lugar da rival em outubro e já soma 25 semanas na primeira posição.

Além de falar sobre a rivalidade, Swiatek elogiou a equipe de Sabalenka.

- A equipe de Sabalenka é uma das mais profissionais que vi. Por conta das pessoas que temos ao redor, nós duas podemos progredir. Sem elas, seria muito mais difícil, porque precisamos de profissionais para nos guiar.

Aryna Sabalenka no Australian Open de 2025. (Foto: William West/AFP)

Na temporada de 2024, Sabalenka venceu dois Grand Slams, enquanto Swiatek venceu um. Nos torneios da WTA 1000, Swiatek venceu quatro rodadas e Sabalenka duas.

Impacto do ranking no circuito WTA

O ranking define a classificação das tenistas para os principais torneios, como Grand Slams e competições do WTA Finals. A posição também influencia os confrontos diretos e a distribuição das chaves, garantindo uma vantagem estratégica para as jogadoras no topo.

O Qatar Open é o primeiro evento do ano da WTA 1000, categoria mais alta do tênis feminino mundial. O torneio, que é ao ar livre e em quadra dura, é realizado há 20 anos e tem premiação de 3,6 milhões de dólares (cerca de R$ 206 milhões).

Saiba horário e onde assistir ao Qatar Open de 2025

WTA 1000 de Doha - Simples

📆 Data: sábado, 15 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: por volta das 12h (de Brasília)

🥎 Fase: Final

🌏 Local: Doha, no Qatar

📺 Onde assistir: Disney+