Em novo torneio de Dubai, Luisa Stefani irá se juntar a ex-número 1 da ATP, a Bethanie Mattek-Sands. Nesta quarta-feira (12), a brasileira, número 1 do Brasil e 28ª do mundo, foi superada nas oitavas de final do WTA 1000 de Doha, no Qatar, evento em que era a atual campeã e um dos mais importantes do mundo. Agora, retorna para o continente asiático em nova competição, com nova parceria.

No Aberto de Doha, a paulistana e a norte-americana Peyton Stearns caíram diante das cabeças de chave 5, a dupla da taiwanesa Hao Chan e da russa Veronika Kudermetova. O jogo terminou com placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1.

- Deixamos escapar o primeiro set no tie-break, o que acabou dando confiança para elas. No início do segundo set, o jogo ainda estava parelho, perdemos dois pontos decisivos que alargaram o placar para 1-4 e elas usaram bastante esse momento acima para jogarem soltas até o final. Tenho alguns dias pra treinar e me preparar para Dubai, onde vou jogar com a Bethanie Mattek-Sands - comentou Stefani.

Por não entrar por ranking, e sim com convite em Doha, Stefani optou por mudar de parceira para Dubai, onde atuará com Bethanie Mattek-Sands. Após o torneio no continente asiático, Luisa Stefani viaja para os Estados Unidos. Lá, a brasileira disputará o Indian Wells, ao lado da canadense Leylah Fernandez.

