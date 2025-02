Rio Open 2025: horário e onde assistir Alexander Zverev

Alexander Zverev volta à quadra nesta quarta-feira (19) para disputar as oitavas de final do Rio Open 2025. O alemão enfrentará o cazaque Alexander Shevchenko, que eliminou Felipe Meligeni na última rodada. A partida abre a programação da quadra central, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Jockey Club Brasileiro, com transmissão do Sportv 3.

O alemão sofreu na partida contra o taiwanês, portanto, conseguiu se recuperar e triunfou na partida. Alexander Zverev venceu Yunchaokete Bu, da China, por 2 sets a 0 (7/6 e 6/4). Em seguida, foi tietado pelo técnico do Flamengo, Filipe Luis, que entregou uma camisa do clube ao tenista.

Terceira vez que Alexander Zverev joga no Brasil

O alemão já competiu no país em três oportunidades, ambas pela Copa Davis. A primeira foi no ano de 2020, em Florianópolis, quando Alexander Zverev derrotou o Brasil e ajudou a Alemanha a garantir a classificação ao vencer suas partidas de simples.

A segunda oportunidade foi no Centro Olímpico de Tênis, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Alexander Zverev enfrentou Thiago Monteiro e saiu vitorioso, mesmo sob provocações da torcida brasileira. Apesar das experiências do alemão no Brasil, esta é a primeira vez que o tenista participa de uma edição do Rio Open e a terceira vez que joga no Brasil.

Alexander Zverev, durante entrevista no Rio Open (Foto: Fotojump/Rio Open)

Rio Open 2025

O Rio Open está em sua 11º edição. Nos anos anteriores, o torneio já teve a presença de diversos campeões do circuito como Rafael Nadal, Dominic Thiem e Carlos Alcaraz. O último vencedor foi o argentino Sebastian Baez, que derrotou o compatriota Mariano Navone na decisão.

Saiba de todos os detalhes entre Alexander Zverev x Alexander Shevchenko:

Rio Open 2025

Alexander Zverev x Alexander Shevchenko

🗓️ Data: 19 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: 19h (Horário de Brasília)

🌎 Local: Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Sportv 3.