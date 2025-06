Daniel Cargnin é superado por francês e fica com o vice no Mundial de Judô

O brasileiro Daniel Cargnin voltou ao pódio do Mundial de Judô, três anos após a conquista do bronze em 2022, sua primeira medalha na competição. Neste domingo (15), ele chegou à final pela primeira vez e foi superado pelo francês Joan-Benjamin Gaba, atual vice-campeão olímpico, terminando com a medalha de prata.

Na campanha até a final inédita, Daniel Cargnin desbancou dois algozes dos Jogos Olímpicos de Paris. Logo na primeira luta, encarou o alemão Igor Wandtke, que venceu o brasileiro na disputa por equipes mistas. Nas oitavas de final, reencontrou encarou Akil Gjakova, de Kosovo, responsável pela eliminação do brasileiro na chave individual das Olimpíadas.

Assim como outros dois dos cinco confrontos que Daniel disputou nesse Mundial, a luta decisiva também foi definida no golden score. Ao longo da final, o brasileiro teve problemas com sangramento de um corte no supercílio e precisou receber atendimento médico duas vezes. No tatame, o gaúcho atacava o adversário e quase conseguiu encaixar um yuko no início do golden score, mas foi surpreendido por um waza-ari de Joan-Benjamin Gaba, que faturou o ouro.

Mais cedo, na disputa feminina, Shirlen Nascimento foi a primeira brasileira a subir ao pódio no Mundial de Budapeste. Ela conquistou a medalha de bronze, após superar Maysa Pardayeva, do Turcumenistão, também no golden score.

Brasileiro subiu ao pódio do Mundial pela segunda vez (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Brasileiros no Mundial

Nesta segunda-feira (16), mais quatro brasileiros vão ao tatame pelo Mundial de Judô, com a presença da bicampeã Rafaela Silva, estreando em nova categoria na competição. Além dela, Nauana Silva, também da categoria até 63kg, Gabriel Falcão e Luan Almeida, da categoria até 81kg, também lutam.

Assim como nas Olimpíadas, a cada dia do Mundial de Judô acontece a competição de uma categoria feminina e uma masculina, de modo que todos os dias há definição de medalhistas. O último dia da programação é reservado para a disputa por equipes mistas.

Programação do Mundial de Judô

16 de junho, segunda-feira

-63 kg feminino e -81 kg masculino

Rafaela Silva, Nauana Silva, Gabriel Falcão e Luan Almeida

6h: eliminatórias

13h: finais

17 de junho, terça-feira

-70 kg feminino e -90 kg masculino

Luana Carvalho, Marcelo Fronckowiak e Rafael Macedo

6h: eliminatórias

13h: finais

18 de junho, quarta-feira

-78 kg feminino e -100 kg masculino

Beatriz Freitas, Karol Gimenes e Leonardo Gonçalves

6h30: eliminatórias

13h: finais

19 de junho, quinta-feira

+78 kg feminino e +100 kg masculino

Beatriz Souza e Rafael Buzacarini

7h: eliminatórias

13h: finais

20 de junho, sexta-feira

Disputa por equipes mistas - finais às 13h