Shirlen Nascimento conquista primeira medalha do Brasil no Mundial de Judô

A primeira medalha do Brasil no Mundial de Judô veio neste domingo (15), pelas mãos de Shirlen Nascimento, na categoria até 57kg. Ela desbancou a atual vice-campeã olímpica logo na estreia, passou pela repescagem e conquistou o bronze na luta contra Maysa Pardayeva, do Turcumenistão, no golden score.

A última luta de Shirlen no Mundial de Budapeste teve emoção. No final do tempo regulamentar, a brasileira tentou encaixar um yuko, que foi retirado na revisão de vídeo, levando o confronto para o golden score, mas ela manteve o foco e confirmou a vitória por waza-ari.

Legado de Rafaela Silva

Shirlen Nascimento compete na mesma categoria em que Rafaela Silva construiu sua carreira e se sagrou campeã olímpica e bicampeã mundial, e contou com a experiência da companheira de seleção na preparação para o Mundial. Durante o ciclo para os Jogos de Paris 2024, Shirlen foi sparring de Rafaela e, agora, para a competição na Hungria, ela pôde retribuir o favor.

- Eu tô muito feliz, nem sei direito qual o sentimento. Mas tenho que agradecer todo mundo que me ajuda e está comigo. Eu imaginei que eles poderiam tirar (o yuko), então fiquei concentrada, tentei de novo, e deu tudo certo. Foi muito importante ter a Rafa, porque eu não conheço as meninas, ela conhece todas, então ela me ajudou muito - declarou Shirlen, após a luta, durante a transmissão do SporTV.

O Brasil tem mais uma medalha garantida, a ser definida ainda neste domingo (15). Daniel Cargnin, da categoria até 73 kg, volta ao tatame para disputar o título mundial com o francês Joan-Benjamin Gaba.

Shirlen disputou o Mundial pela primeira vez (Foto: Divulgação/ IJF)

Programação do Mundial de Judô

15 de junho, domingo

-57 kg feminino e -73 kg masculino

6h30: eliminatórias

13h: finais

16 de junho, segunda-feira

-63 kg feminino e -81 kg masculino

6h: eliminatórias

13h: finais

17 de junho, terça-feira

-70 kg feminino e -90 kg masculino

6h: eliminatórias

13h: finais

18 de junho, quarta-feira

-78 kg feminino e -100 kg masculino

6h30: eliminatórias

13h: finais

19 de junho, quinta-feira

+78 kg feminino e +100 kg masculino

7h: eliminatórias

13h: finais

20 de junho, sexta-feira

Disputa por equipes mistas - finais às 13h