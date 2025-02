Thiago Monteiro volta à quadra nesta quarta-feira (19) para disputar as oitavas de final do Rio Open 2025. O brasileiro enfrentará o representante de Taiwan, Tseng Chunghsin, que eliminou o chileno Alejandro Tabilo na primeira rodada. O duelo está marcado para não antes das 20h10, na quadra Guga Kuerten do Jockey Club Brasileiro, com transmissão pelo Sportv 3.

Na estreia do Rio Open 2025, Thiago Monteiro superou o argentino Facundo Díaz Acosta em uma partida emocionante, vencendo por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/3), após 2h39 de jogo. Após a vitória, em entrevista ao “Ge”, o brasileiro analisou o confronto e revelou uma interação curiosa com um torcedor durante o jogo:

➡️ Zverev elogia João Fonseca, mas pede cautela com o brasileiro

— Percebi que ele não estava bem no 5/6 do terceiro set. Um torcedor me avisava que ele estava cansado, e até pedi para ele ficar quieto, porque estava me atrapalhando. Mas, no final, o torcedor estava certo, e até agradeci a ele. Explorei a intensidade, com boas devoluções, e consegui vencer um jogo que foi muito físico — explicou Thiago Monteiro.

Thiago Monteiro comemora vitória contra Facundo Díaz Acosta no Rio Open 2025 (Foto: Rio Open)

Thiago Monteiro é o único brasileiro em simples no Rio Open 2025

Com as eliminações de João Fonseca e Thiago Wild, Thiago Monteiro segue como o único representante brasileiro na chave de simples do Rio Open 2025. Já nas duplas, os brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo — que estreiam no torneio nesta quarta-feira (19) —, além de Marcelo Demoliner e Fernando Romboli, e Felipe Meligeni e Orlando Luz, continuam na disputa.

O Rio Open está em sua 11ª edição. Nos anos anteriores, o torneio já recebeu grandes nomes do tênis mundial, como Rafael Nadal, Dominic Thiem e Carlos Alcaraz. O último campeão foi o argentino Sebastián Báez, que derrotou o compatriota Mariano Navone na final da edição passada.

Rio Open 2025

Thiago Monteiro x Tseng Chunghsin

🗓️ Data: 19 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: não antes das 20h10 (Horário de Brasília)

🌎 Local: Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Sportv 3.