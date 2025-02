João Fonseca não esboçou um único sorriso nos 7min35s de entrevista que concedeu na noite dessa terça-feira (18), minutos após perder para o francês Alexandre Muller e dar adeus ao Rio Open logo na partida de estreia. Abatido, o tenista brasileiro de 18 anos reconheceu a jornada ruim na quadra central e reconheceu que não conseguiu encaixar o jogo por causa do nervosismo.

— Eu sabia que o nervosismo ia bater, que eu teria que enfrentar o nervosismo, que teria que enfrentar o medo de jogar diante de tanta gente. Eu sabia que tinha que enfrentar o momento, e tentei com todas as minhas forças enfrentar o momento. Mas, infelizmente, não consegui — declarou João Fonseca.

Para o brasileiro, ter sucumbido para o nervosismo foi mais duro do que perder para Alexandre Muller, um tenista mais experiente e melhor ranqueado no circuito — o francês é atualmente o 60º no ranking da ATP, enquanto Fonseca alcançou esta semana a 68ª posição.

— [A maior frustração] é saber que eu teria que enfrentar esse nervosismo e não consegui enfrentar. Não consegui jogar meu jogo, não consegui meu jeito dentro de quadra, meu jeito alegre, meu jeito feliz de jogar — lamentou João Fonseca.

— Não consegui arrumar essas formas, não consegui jogar com o público. Eu acho que essa foi a minha frustração de hoje (terça): não conseguir ser eu dentro de quadra — acrescentou o tenista brasileiro.

João Fonseca nega cansaço na disputa do Rio Open

Campeão do ATP 250 de Buenos Aires há pouco mais de dois dias, depois de passar uma semana de duelos intensos no torneio, João Fonseca negou que a queda para Alexandre Muller tivesse algum relação com eventual cansaço. Sereno, voltou a creditar a derrota ao nervosismo.

— Estava 100% fisicamente. Consegui fazer duas boas noites de sono, consegui descansar bem. De dores, zerado também. Acho que hoje (terça) não teve nada a ver com o físico, foi mais a parte mental mesmo.