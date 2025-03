O feriado de Carnaval foi recheado de partidas do NBB (Novo Basquete Brasil). Um total de cinco duelos movimentou as quadras pelo país entre a última segunda-feira (3) e a terça. Com destaque para Botafogo, Flamengo, Minas, Franca e Fortaleza, que venceram seus duelos, confira os resultados da rodada.

Botafogo 71 x 68 São José

Ainda pela manhã, o Alvinegro fez o dever de casa e derrotou o São José por 71 a 68. O principal nome foi Queirós, que anotou 16 pontos e pegou oito rebotes. O Fogão chegou a estar nove pontos atrás do marcador no primeiro quarto, mas buscou uma grande virada na última parcial para ficar com a vitória.

O Botafogo é o 16º colocado, com 8-18, enquanto o São José está na 11ª posição, com um recorde de 13-14.

União Corinthians 77 x 82 Flamengo

Longe de seus domínios, o Flamengo conquistou um grande triunfo diante do União Corinthians. Os principais responsáveis por isso foram Alexey, com 19 pontos e nove assistências, e Gui, que terminou com 15 pontos e oito rebotes.

O FlaBasquete segue na vice-liderança do NBB com 20 vitórias e cinco derrotas. Já o time gaúcho é o quinto com 14-11.

Unifacisa 77 x 79 Minas

Em Campina Grande, melhor para o Tempestade, que contou com mais uma noite inspirada de Baralle. Foram 18 pontos e oito assistências. Os mineiros seguem na ponta da tabela com 21-4. Por outro lado, a Unifacisa permanece em décimo com 13-14.

Franca 91 x 82 Pinheiros

Já no Pedrocão, o Franca teve muitas dificuldades diante do Pinheiros. A vitória veio apenas no último quarto, onde o time da casa fez uma bela atuação. Georginho anotou um duplo-duplo de 17 pontos e 10 rebotes e Lucas Dias foi o maior pontuador da equipe (19 pontos).

O time francano é o quarto colocado com 16-9 de recorde. Já o Pinheiros segue em nono lugar com 13-13.

São Paulo 75 x 79 Fortaleza

Por fim, no único duelo que aconteceu na terça-feira (4), o São Paulo perdeu em casa para o Fortaleza. O principal nome foi Renan Lenz, ex-atleta do Tricolor, com 28 pontos e 10 rebotes.

Mesmo com o grande resultado, o Carcalaion segue na lanterna do NBB com 7-19. Já o São Paulo é o 13º e soma 11 vitórias e 15 reveses.