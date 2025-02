A Liga de Basquete Feminino (LBF) anunciou, na última terça-feira (18), a segunda edição da Copa LBF. O evento teve a presença da secretária nacional de Esportes de Alto Desempenho e ex-jogadora com longa história no basquete, Iziane, que confirmou a competição acontecerá em São Luís, no Maranhão. Vale destacar que o torneio acontecerá durante a temporada de 2025 da LBF.

O torneio está previsto para acontecer entre os dias 31 de maio e 1º de junho, quando reunirá as quatro equipes de melhores campanhas do primeiro turno da LBF 2025. O primeiro colocado enfrentará a quarta melhor campanha, enquanto o segundo duela contra o terceiro.

Em discurso durante o evento, a Iziane se mostrou feliz com a nova edição do campeonato. A ex-jogadora também projetou positiva sobre o grande público que o torneio renderá para a capital maranhense.

- Estamos com uma parceria em fazer a Copa LBF esse ano porque a gente entende que o Maranhão já demonstrou para o Brasil que é um amante nato do basquetebol feminino. Nosso público nos jogos no Sampaio é fascinante e entende que seria uma importante missão levar essa competição para os fãs -declarou a secretária.

Iziane ainda destacou que o Ministério dos Esportes também teve grande importância para a Copa LBF acontece, como acrescentou em sua declaração: “O ministro André Fufuca fez questão de levar a Copa LBF esse ano para o Maranhão”.

LBF 2025 começa em março

A primeira rodada da Liga de Basquete Feminino (LBF) está marcada para o próximo dia 8 de março. Dois jogos marcam a abertura da competição. Às 11h (de Brasília), o Corinthians recebe o AD Santo André. Mais tarde, é a vez de Blumenau e Maringá se enfrentarem a partir das 18h.

Confira todos os times da LBF 2023

Santo André-SP

Corinthians-SP

Sampaio Basquete-MA

São José-SP

Sesi Araraquara-SP

Mesquita-RJ

Campinas-SP

Blumenau-SC

Maringá-PR

Cerrado-DF

Ourinhos-SP

