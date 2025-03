Como surgiu o NBB? Saiba quando a liga foi criada

O NBB (Novo Basquete Brasil) é a principal liga de basquete brasileira atualmente. A competição, organizada pela LNB é recente, mas logo em sua criação atraiu olhares e interesse de várias equipes e torcedores.

Antes da chegada da competição, o Campeonato Brasileiro de Basquete era o principal torneio, mas não havia grande apelo. Dessa forma, nomes influentes do esporte como Oscar Schdmit, Hortência e Magic Paula promoveram a Nossa Liga de Basquete, mas que também não conseguiu obter sucesso.

Com isso, em 2008, vários clubes se uniram e decidiram criar a Liga Nacional de Basquete (LNB). A partir dela veio a primeira edição do NBB. João Fernando Rossi, ex-diretor do Pinheiros, e Kouros Monadjemi, então presidente do Minas Tênis Clube foram os responsáveis por alavancar a competição.

NBB Caxias do Sul; liga foi criada em 2008 e teve 15 equipes na primeira temporada (Foto: Matheus Magnani)

No ano seguinte, aconteceu a primeira partida da história do Novo Basquete Brasil. No dia 28 de janeiro de 2009, Vila Velha e Araraquara se enfrentaram no ginásio Jones dos Santos Neves, em Vitória, no Espírito Santo. O time da casa venceu por 77 a 56.

Por ser algo novo, o Novo Basquete Brasil precisou enfrentar alguns desafios com o passar das temporadas. Algumas equipes foram se licenciando e outras ingressaram na competição. A estabilidade de participantes aconteceu nos últimos anos com o maior número de equipes na disputa e a permanência delas.

Primeiros times do NBB

Araraquara-SP

Assis-SP

Bauru-SP*

Bira-RS

Brasília-DF*

Espírito Santo-ES

Flamengo-RJ*

Franca-SP*

Joinville-SC

Limeira-SP

Minas-MG*

Paulistano-SP*

Pinheiros-SP*

Saldanha da Gama-ES

São José-SP*

*Equipes que seguem em atuação na liga na atual temporada.