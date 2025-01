A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia, número 17 do mundo no ranking da WTA, conquistou mais uma vitória e avançou à terceira rodada do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada.

Jogando na 1573 Arena, a quinta maior do Melbourne Park, Bia superou a russa Erika Andreeva, 86ª colocada na classificação mundial, com parciais de 6/2 6/3 em 1h21min de jogo. Com a vitória, Bia Haddad iguala o resultado obtido em 2024 no torneio australiano, chegando à terceira rodada pela segunda vez consecutiva na competição.

Como foi a partida entre Bia Haddad e Erika Andreeva?

Beatriz Haddad em ação contra a russa Erika Andreeva no Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP

No primeiro set, Bia começou dominante, conseguindo a quebra de saque no terceiro game e depois novamente no sétimo para abrir 5-2, servindo em seguida para fechar. Já na segunda parcial, foi a vez de Andreeva quebrar o saque da brasileira e abrir 2-0, mas Bia tratou de devolver a quebra logo no game seguinte e equilibrou novamente a partida. No sétimo game, a brasileira pressionou e conseguiu quebrar novamente o serviço da adversária e assumir o controle da partida, não cedendo mais games a partir deste momento e fechando em 6/3.

Esta foi a 26ª vitória de Bia Haddad em jogos de chaves principais de Grand Slam (os quatro maiores torneios de tênis do mundo), colocando anúmero 1 do Brasil na atualidade de forma isolada na quinta posição entre os brasileiros com mais vitórias nesta categoria de eventos, atrás apenas de Maria Esther Bueno, líder absoluta com incríveis 137 triunfos; Gustavo Kuerten com 65 vitórias; Thomaz Koch, com 42; e Ronald Barnes, com 41 jogos vencidos nos maiores torneios do circuito mundial.

Na próxima fase do Aberto da Austrália, Bia irá enfrentar a vencedora do duelo entre a britânica Katie Boulter, cabeça de chave 22, e a russa Veronika Kudermetova. Se vencer, a brasileira chegará à fase de oitavas de final pela primeira vez em Melbourne.