No mundo do automobilismo, diversas corridas são realizadas anualmente, mas somente três tem um peso especial: as 24 horas de LeMans, as 500 Milhas de Indianápolis e o Grande Prêmio de Mônaco. Mesmo sendo um título não-oficial, cada uma desses três conquistas compõe a Tríplice Coroa do Automobilismo. Apenas Graham Hill conseguiu atingir o feito, mas pode ser igualado por Fernando Alonso, que chegou perto em 2017.

Neste domingo (25), duas das provas mais tradicionais do automobilismo serão realizadas, as 500 Milhas de Indianápolis e o Grande Prêmio de Mônaco. Esta não é a primeira vez que ambos os eventos se coincidem, inclusive, em 2017, viveu um momento de "crossover" com Fernando Alonso e a McLaren.

Entenda o contexto

Insatisfeito na McLaren por onde corria desde 2015, Fernando Alonso traçou como objetivo se igualar a Graham Hill e conquistar a Tríplice Coroa do Automobilismo. Na Fórmula 1, o espanhol já havia conquistado o Grande Prêmio de Mônaco (2006) e o Campeonato Mundial (2005 e 2006), ambos pela Renault, nas duas versões do título não-oficial do esporte a motor.

Em 2017, Alonso começou sua trajetória em busca do feito e em abril anunciou que correria as 500 Milhas de Indianápolis daquele ano em uma parceria da McLaren com a Andretti. Porém, a tradicional corrida americana seria realizada no mesmo dia que o Grande Prêmio de Mônaco, no dia 28 de maio. Sem surpreender ninguém, o espanhol decidiu correr a Indy 500 e o veterano Jenson Button retornou da aposentadoria para substituir Fernando no carro da equipe inglesa na prova do principado.

Fernando Alonso pela McLaren em 2017 (Foto: AFP)

Alonso na Indy 500 de 2017

Com um carro competitivo na parceria McLaren-Andretti-Honda, Alonso largou nas 500 Milhas de Indianápolis na quinta colocação. A presença de Alonso na corrida fez disparar as audiências da Indy via internet. As transmissões online dos treinos da prova tiveram um aumento de 1528% como resultado do "fator Alonso".

Na corrida, Fernando mostrou ritmo forte, se mantendo entre os primeiros colocados. Na segunda metade, o espanhol chegou a liderar a Indy 500 e seguia com o sonho vivo de ficar a apenas a uma vitória nas 24 horas de LeMans para conquistar a Tríplice Coroa do Automobilismo. Porém, na volta 179 de 200, o motor Honda quebrou e Alonso abandonou a prova, vencida pelo japonês Takuma Sato. Mesmo com a frustração, foi eleito o melhor estreante das 500 Milhas de 2017.

Fernando Alonso nas 500 Milhas de Indianápolis de 2017 (Foto: Divulgação)

Jenson Button no GP de Mônaco de 2017

Depois de anunciar a aposentadoria da Fórmula 1 em 2016, Button substituiu Alonso no Grande Prêmio de Mônaco do ano seguinte. No treino classificatório, o inglês teve bom desempenho e colocou a McLaren na nona colocação, mas largou de último após trocar componentes do motor. Na corrida, vencida por Sebastian Vettel, da Ferrari, Button colidiu com Pascal Wehrlein e abandonou na 54ª volta.

Alonso em busca da Tríplice Coroa do Automobilismo

Indy 500

Com a frustração em 2017, Alonso retornou a Indianápolis mais duas vezes. Em 2019, a McLaren foi com um carro próprio, sem se afiliar com a Andretti, e o resultado foi trágico. Sem encontrar o acerto certo, Fernando não conseguiu se classificar para a corrida após ser superado por Kyle Kaiser no "Bump Day" por 0.019 mph.

Em 2020, Alonso foi para a terceira e, até então, sua última tentativa de vencer as 500 Milhas de Indianápolis. De novo com um carro próprio da McLaren, o espanhol até conseguiu se classificar, mas na corrida, teve participação discreta e terminou na 21ª colocação, uma volta atrás do vencedor Takuma Sato, que venceu novamente da principal prova do automobilismo americano.

Fernando Alonso nas 500 Milhas de Indianápolis de 2020 (Foto: AFP)

Em 2021, Fernando retornou a Fórmula 1, por onde passou pela Alpine e atualmente está na Aston Martin. Com 43 anos, o espanhol ainda não deu indícios que voltará para Indianápolis para tentar a conquista da Tríplice Coroa.

24 Horas de LeMans

Diferente da Indy 500, Alonso teve grande sucesso nas 24 Horas de LeMans. Em outubro de 2017, Fernando foi anunciado como piloto da Toyota e confirmou sua participação nas 24 Horas de Daytona de 2018, como preparação para correr futuramente em Le Mans.

Em 2018, ele correu ao lado de Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima, pela equipe Toyota, na categoria LMP1, e venceram as 24 Horas de LeMans. No ano seguinte, os três repetiram o feito e se sagraram campeões do Mundial de Endurance.