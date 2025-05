A Fórmula 1 anunciou na segunda-feira (19) uma parceria com a Disney, que levará personagens clássicos como Mickey Mouse ao universo da principal categoria do automobilismo mundial. A colaboração começa em 2026 e incluirá experiências, conteúdos e produtos licenciados com as marcas envolvidas.

Segundo comunicado oficial da F1, a ideia é conectar os mundos da velocidade e da fantasia, atingindo um público mais amplo e diverso. A diretora comercial da categoria, Emily Prazer, destacou que a união com a Disney está alinhada à estratégia de expansão da categoria além do esporte tradicional.

— Nossa colaboração com a Disney será brilhante, pois apresentaremos o mundo de Mickey & Friends aos nossos fãs, e vice-versa. Estamos saindo do mundo do esporte e entrando em um mercado consumidor mais amplo. É uma combinação fantástica, já que ambas as marcas são conhecidas por ultrapassar limites e levar entretenimento e emoção a milhões de pessoas — afirmou Prazer.

Tasia Filippatos, presidente de produtos de consumo da Disney, celebrou a parceria como uma “oportunidade única”, especialmente em um momento simbólico: o centenário do Mickey Mouse. Segundo ela, o acordo promete gerar produtos marcantes, além de experiências personalizadas para fãs das duas marcas em escala global.

— Ao comemorarmos quase um século de Mickey Mouse & Friends, essa colaboração empolgante se desdobrará em um palco global, com conteúdo inesquecível e experiências para os fãs da Disney e da F1 — disse.

A Fórmula 1 e as novas gerações

A parceria faz parte de um esforço contínuo da Fórmula 1 para se conectar com públicos mais jovens. Iniciativas como a série “Drive to Survive”, as ações com TikTok e Lego e a presença crescente nas redes sociais contribuíram para essa renovação. Dados da Liberty Media apontam que a média de idade dos fãs caiu de 36 para 32 anos, com aumento significativo de audiência entre os torcedores de até 35 anos.