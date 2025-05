O GP de Mônaco é uma das poucas etapas da Fórmula 1 que fura a bolha do automobilismo. A edição deste ano acontece neste fim de semana, em Monte Carlo. Antes dos treinos, da classificação e da corrida, os pilotos participam de um evento beneficente: o tradicional jogo de futebol.

Chamado de World Stars Football Match, a partida está marcada para esta quarta-feira (21), no Estádio Louis II, casa do AS Mônaco. O jogo não terá transmissão para o Brasil.

O evento é uma tradição com mais de 30 anos, realizado para arrecadar fundos para instituições de caridade locais. Além dos pilotos, celebridades de diferentes áreas também entram em campo, o que transforma o jogo em uma atração para fãs e moradores do principado.

Como funciona o futebol beneficente dos pilotos?

Carlos Sainz no futebol beneficente de pilotos (Foto: Reprodução)

Os jogadores são divididos em duas equipes: a Nazionale Piloti (time dos pilotos) e a Star Team MC (formada por celebridades). Charles Leclerc, Carlos Sainz, Kimi Antonelli e Isack Hadjar estão entre os nomes confirmados este ano.

Em edições anteriores, participaram nomes de peso como Fernando Alonso, Pierre Gasly e até o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali. O clima é leve e descontraído, e o evento costuma render momentos marcantes — como o gol de Felipe Massa na edição de 2010.

Relembre prova de Mônaco em 2024

No ano passado, Max Verstappen foi o vencedor da corrida. O pódio teve dobradinha da Red Bull. Foi a primeira corrida da temporada em que Max Verstappen não fez a volta mais rápida da prova.

PÓDIO: Charles Leclerc (1º), Oscar Piastri (2º) e Carlos Sainz (3º)

POLE POSITION: Charles Leclerc (1:11.584)

VOLTA MAIS RÁPIDA: Lewis Hamilton (1:14.165)

Horário e onde assistir à corrida

➡️ Sexta-feira, 23 de maio

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 24 de maio

🏎️ Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 25 de maio

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília