Fórmula 1 não deve renovar contrato com a Band, diz colunista

Emissora oficial da Fórmula 1 desde 2021, a Band não deve seguir com a principal categoria de automobilismo em 2026. Segundo o colunista Flávio Ricco, do "Portal Leo Dias", a não renovação já é certa. Sem uma casa definida para o próximo ano, o caminho provável da principal categoria do automobilismo pode ser a Globo — que rompeu com a categoria em 2020.

Ainda segundo o colunista, ainda não há um contrato assinado com a Globo e, desta vez, a emissora carioca irá esperar a assinatura para fazer o anúncio. No ano passado, o retorno da Fórmula 1 à Globo era tratado, praticamente, como certo.

Globo "anuncia" Fórmula 1 em 2025; categoria renovou com a Band (Foto: Reprodução)

O Lance! procurou a Band para falar sobre a não renovação do contrato, mas a emissora não se pronunciou sobre o assunto. Procurada, a Globo ainda não respondeu.

Entenda relação da Fórmula 1 com a Band

A Globo foi a detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1 entre a década de 1980 e 2020. Nos últimos anos de contrato, a relação da emissora com a categoria começou a azedar e as duas não chegaram a um acordo. A transmissão da Fórmula 1 no Brasil ficou incerta até o início de 2021.

Em 2021, a Band obteve os direitos da Fórmula 1 e contratou nomes como Sérgio Mauricio e Mariana Becker — que saíram da Globo. Em 2024, a continuidade da Fórmula 1 na emissora ficou incerta e a categoria já começou as conversas com a Globo. A situação já era dada como certa e o esperado era que a categoria voltasse à Globo já em 2025, mas a Band seguiu com o esporte.

Equipe da F1 na Band (Foto: Band/Divulgação)

A Band tem o contrato vigente com a Fórmula 1 até o final deste ano, e a categoria pode negociar com outras emissoras, ou renovar com a emissora do Morumbi.