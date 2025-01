Redação do Lance! e comentaristas de NFL escolhem MVP da temporada

A temporada 2024-25 da NFL entra na reta final com o Playoffs. A redação do Lance! em colaboração com comentaristas de NFL, escolheram quem foi o MVP da temporada regular. O debate foi amplo, com três jogadores com destaques e por motivos diferentes.

Nas escolhas para MVP da temporada da NFL, o nome de Lamar Jackson foi o mais citado. O quarterback dos Ravens teve grande ano, com 41 touchdowns e apenas quatro interceptações. Logo atrás, Josh Allen, do Buffalo Bills. Por fora, Saquon Barkley, do Philadelphia Eagles

Confira as escolhas do MVP da temporada 2024-25 da NFL:

Alex Porto - PsicologoFA (MVP: Lamar Jackson)

Lamar Jackson. O QB do Baltimore Ravens foi o mais eficiente passando a bola nessa temporada. Tomou excelentes decisões dentro do pocket sem deixar de ser agressivo. Seu impacto no jogo terrestre não tem igual na posição. Ano extremamente especial.

Antony Curti - ESPN (MVP: Lamar Jackson)

Eu acredito que o MVP desta temporada é o Lamar Jackson, e isso se deve à temporada histórica que ele entregou, considerando todo o período, da Semana 1 à Semana 18. Até semana passada, meu voto era para o Josh Allen, que teve um ano incrível. No entanto, é preciso olhar para o contexto dos Ravens. Eles enfrentaram enormes dificuldades, como uma secundária muito fraca e problemas com o kicker, mas mesmo assim Lamar conseguiu elevar todos ao seu redor. O nível de jogo que ele apresentou consistentemente ao longo do ano é o que mais pesa para mim. Por isso, levando em conta o calendário mais difícil dos Ravens e o impacto direto de Lamar no desempenho da equipe, meu voto de MVP vai para ele.

Lamar Jackson, dos Ravens, é um dos favoritos ao prêmio de MVP da temporada da NFL (Foto: Rob Carr / AFP)

Danilo Lacalle - Rede TV (MVP: Lamar Jackson)

O primeiro quarterback da história da NFL com 4 mil jardas lançadas, 800 jardas corridas, além dos mais de 40 passes para touchdown com apenas 4 interceptações. Mais um ano impecável do Quarterback que conseguiu se superar e mostrar que um MVP pode ser consolidado durante a temporada, mesmo com altos e baixos. Vem mudando o jogo e a forma que a liga olha para novos quarterbacks.

Daniela Germano - Pinkzone Brasil (MVP: Saquon Barkley)

Gostaria que a NFL mudasse um pouco esse padrão de ser sempre um quarterback vencendo o MVP. Apesar de saber que Lamar deve levar e que Saquon ficará com o prêmio de Jogador Ofensivo do Ano, mas o último não QB vencedor foi Adrian Peterson que também era RB, e isso aconteceu apenas em 2012, ou seja, temos 13 anos que apenas QB vencem o MVP, acho que isso surpreenderia e modificaria um pouco as coisas na liga.

Saquon Barkley é running back do Philadelphia Eagles (Foto: Emilee Chinn/AFP)

Gabriel de Campos - Interceptados (MVP: Lamar Jackson)

Para mim o MVP desta temporada é Lamar Jackson, pela terceira vez. Uma das disputas de MVP mais difíceis dos últimos anos, com Josh Allen e Joe Burrow merecendo muito também. É por pura questão de gosto, dentre esse o Lamar é o que mais me encanta em ver jogar. Nessa temporada não consigo provar em números um ou outro, está muito acirrada essa disputa.

Gabriel Golim - Rede TV (MVP: Lamar Jackson)

Essa é uma temporada bem especial em termos de MVP, porque vários jogadores têm campanhas excelentes esse ano que mereciam o prêmio em outros anos. O principal é o atual MVP, que é o Lamar Jackson, que ganhou no ano passado pela segunda vez na carreira, a outra foi em 2019, e que esse ano ele foi muito melhor ainda do que no ano passado. Então ele, para mim, é o favorito ao prêmio e é quem eu votaria hoje.

Jessica Alves - @eujessss (MVP: Lamar Jackson)

Pelas estatísticas bizarras, ter batido 41 touchdowns e 4000 de jardas passadas em uma mesma temporada, tudo com menos de 5 interceptações. Ele é a personificação de um líder.

João Brandão - Lance! (MVP: Saquon Barkley)

Foi mais um running back a quebrar a marca das 2 mil jardas corridas em uma só temporada e poderia ter batido o recorde da NFL se não fosse poupado na última rodada. Além disso, o jogador foi responsável por 15 TD e foi o grande motor dos Eagles na temporada regular. Já está na hora de quebrar o ciclo de MVP pra QB.

João Pedro Rodrigues - Lance! (MVP: Lamar Jackson)

Temporada impecável, para deixar o errado rótulo de "running back" no passado de uma vez. 41 touchdowns e apenas quatro interceptações, que, se forem analisadas, em duas ele não teve culpa. Além disso, foi uma ameaça dupla, pois segue sendo efetivo correndo com a bola.

Lucas Borges - Lance! (MVP: Lamar Jackson)

A classe de quarterbacks costuma dominar a premiação, o que pode parecer injusto em alguns anos. Entretanto, o que Lamar fez foi muito além do que serviu para avaliações positivas de outros QB's em temporadas anteriores.

Primeiro a lançar 40 touchdowns e menos de 5 interceptações em uma temporada; quarto melhor rating de passador da história; primeiro a lançar para mais de 4.000 jardas e correr para 800 jardas em uma temporada. Números que, além de lhe configurarem como credível ao prêmio, eliminam argumentos de que "só sabe correr". É hora do MV3.

Marcelo do Ó - Rede TV (MVP: Josh Allen)

O MVP pra mim deveria ser o Josh Allen, porque o que o Lamar Jackson tá fazendo, né, que é o outro favorito, é mais ou menos o que ele fez na temporada passada, o que é extraordinário, mas vamos dizer assim que ele tem também uma enorme companhia pra fazer isso e assim, ele manteve a expectativa que se tinha em relação a ele.

Pra mim o Josh Allen no Buffalo Bills, ele perdeu alguns dos seus principais companheiros que ele tinha na temporada passada pra esse aqui no ataque, tanto é que as pessoas duvidavam bastante da capacidade desse Buffalo Bills no começo da temporada de chegar forte nos Playoffs e muito por ele. Resoluções de um quarterback de elite e conseguiu ele elevar o nível do time. Esse, pra mim, é o principal motivo pelo qual ele deve receber esse prêmio.

Maurício Luz - Lance! (MVP: Lamar Jackson)

O quarterback dos Ravens passou das 4 mil jardas aéreas, teve mais de 800 jardas terrestres, primeira vez na história que um jogador tem essas duas marcas simultaneamente em uma temporada. Além de 41 passes para touchdown, 45 no total, só 4 interceptações, é uma média absurda. Então acho que estatisticamente essa temporada do Lamar é uma das melhores de todos os tempos.

Mia Mastrocolo - The Playoffs (MVP: Josh Allen)

Meu MVP da temporada é Josh Allen, apesar do Lamar ter números incríveis ele teve muito mais ajuda que o Allen.

Napoleão de Almeida - Rede TV (MVP: Josh Allen)

Eu acho que o MVP da temporada foi o Josh Allen, que comandou um ataque arrasador. Os Bills chegam com muita força nos Playoffs e só não são os favoritos a ganharem o Super Bowl para mim, porque os Chiefs, que também tem um time ótimo.

Josh Allen, dos Bills, é um dos favoritos ao prêmio de MVP da temporada da NFL (Foto: Luke Hales/AFP)

Paulo Antunes - ESPN (MVP: Josh Allen)

Eu entendo que o Lamar Jackson tem números melhores que o Josh Allen, mas eu entendo também que o Josh Allen nessa temporada evoluiu muito, ele protegeu muito melhor a bola, como nunca a gente tinha visto antes, né? Ele encerrou duas sequências de vitória dos Chiefs de 9 jogos, dos Lions de 11 jogos, essa contra os Lions foi fora de casa, num jogo que o time anotou mais do que 40 pontos, então eu acho que de modo geral, ele carregou mais o time nas costas do que o Lamar Jackson.

Lamar Jackson merece todo o crédito, mais de 40, tá tendo menos de 5 interceptações, o primeiro jogador a conseguir isso, mas ele também teve o Derrick Henry, que eu acho que é um fator muito interessante para o ataque de Baltimore também.

Então eu vejo Josh Allen como um jogador um pouquinho mais valioso nessa temporada pelo jeito que ele carregou Keon Coleman, Amari Cooper que não fez muita coisa no time. Khalil Shakir não é um grande jogador, Dalton Kincaid perdeu tempo por lesão, James Cook é um bom running back, mas nem se compara ao Derrick Henry, por exemplo, né. Então eu achei que o Josh Allen foi um pouquinho mais valioso para o seu time do que o Lamar Jackson nessa temporada tá então para essa temporada eu acho que Josh Allen merece vencer o prêmio de MVP.

Victor Freire - PrimeiraPra10 (MVP: Josh Allen)

Ninguém merece mais o prêmio de MVP do que Josh Allen. Além de derrotar os líderes das duas conferências (Lions e Chiefs), ele conseguiu esse feito sem contar com nenhuma estrela no time, o que evidencia o quanto ele é valioso para esse ataque. E isso sem mencionar os pouquíssimos turnovers que cometeu.