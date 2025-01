NFL tem seis mudanças de técnicos ao fim da temporada regular

A temporada regular da NFL chegou ao fim no último domingo (5) e as equipes que ficaram de fora dos Playoffs já começaram a se movimentar para a próxima temporada. Algumas franquias já definiram o futuro dos treinadores, enquanto outras ainda não comunicaram a decisão. Das seis equipes que estão sem técnicos, quatro já estão em processo de entrevistas com os candidatos da vaga.

TREINADORES DEMITIDOS

No lado dos treinadores demitidos, o New England Patriots não esperou o domingo passar e anunciou a demissão de Jerod Mayo. O técnico ficou apenas uma temporada na franquia de Boston e teve campanha ruim, com quatro vitórias e 13 derrotas. Após duas décadas de dinastia na NFL, com Tom Brady e Bill Belichick, os Patriots seguem em reconstrução e terão a quarta escolha geral do Draft de 2025.

Na segunda-feira (6), foi a vez do Jacksonville Jaguars anunciar a saída de Doug Pederson. O treinador ficou na franquia da Flórida por três temporadas, onde chegou na Playoffs na primeira após conquistar a AFC Sul. Nos dois anos seguintes, o time perdeu desempenho e não voltou mais para a pós-temporada, tendo campanha de 4-13 em 2024 e a quinta escolha geral do Draft da NFL de 2025.

Doug Pederson foi demitido do Jacksonville Jaguars (Foto: Andy Lyons/AFP)

O Las Vegas Raiders anunciou a demissão de Antonio Pierce, nesta terça-feira (7), após temporada ruim da equipe. O treinador assumiu o comando da equipe na parte final da temporada passada, após a saída de Josh McDaniels, e não conseguiu mostrar resultado. Com quatro vitórias e 13 derrotas, os Raiders vão ter a sexta escolha geral do Draft de 2025, onde devem buscar um quarterback.

Durante a temporada regular, outras três equipes demitiram seus treinadores. Na semana cinco, o New York Jets demitiu Robert Saleh. Dennis Allen não resistiu a temporada ruim do New Orleans Saints e foi demitido na nona semana. O Chicago Bears demitiu Matt Eberflus na 13ª semana.

TREINADORES MANTIDOS

Fora dos Playoffs pelo segundo ano seguido, o New York Giants comunicou que irá manter o treinador Brian Daboll e o general manager Joe Schoen para a próxima temporada. Após um grande ano de 2022, a equipe de Nova Iorque sofreu com campanhas ruins nas temporadas seguintes, principalmente pelas partidas ruins de Daniel Jones. Sem o quarterback, dispensado durante a temporada, os Giants darão uma nova chance para Daboll e Schoen, que devem buscar um QB no Draft.

Shane Steichen e Brian Daboll seguirão nos Colts e nos Giants, respectivamente (Foto: Ed Mulholland/AFP)

Nos Colts, Jim Irsay, dono da franquia, anunciou que conta com Shane Steichen para a próxima temporada. Fora dos Playoffs desde 2020, o time de Indianápolis teve campanha de oito vitórias e nove derrotas, onde teve problemas de lesões com Anthony Richardson, quarterback titular da equipe.

SEM FUTURO DEFINIDO

Nas equipes que ainda não decidiram o futuro dos treinadores, o Cincinatti Bengals deve manter o treinador Zac Taylor para a próxima temporada. Mesmo fora dos Playoffs pelo segundo ano seguido, a franquia apenas deve fazer alterações na comissão técnica.

Zac Taylor, do Cincinatti Bengals, teve o cargo em risco após mais uma temporada fora dos Playoffs da NFL (Foto: Justin K. Aller/AFP)

Já o Dallas Cowboys não deve ficar com Mike McCarthy. O contrato do treinador e de sua comissão técnica se encerra no dia 14 de janeiro e não deve ser renovado. O técnico já vem sendo entrevistado por outras equipes e deve continuar a carreira na NFL.

TREINADORES ENTREVISTADOS

Das seis equipes sem treinadores, quatro já começaram o processo de entrevistas. A principal equipe foi o New York Jets, que tem 13 candidatos para entrevistar, entre eles, os nomes de destaque são Mike Vrabel, ex-Titans, e Brian Flores, ex-Dolphins. Outra equipe com diversas entrevistas marcadas é o Chicago Bears. A franquia irá conversar com 11 treinadores para o cargo.

Jeff Ulbrich assumiu o New York Jets de forma interina e será entrevistado para ser efetivado no cargo (Foto: Luke Hales/AFP)

Mike Vrabel e Joe Brady, atual coordenador ofensivo do Buffalo Bills são os principais nomes do mercado. Ambos já tiveram entrevistas com Jets e Bears. Brady também tem reunião marcada com o Jacksonville Jaguars e com o New England Patriots. No New Orleans Saints, a diretoria da equipe tem entrevistas marcadas com o coordenador ofensivo dos Eagles, Kellen Moore, e com o coordenador defensivo dos Lions, Aaron Glenn.

Já os Patriots tem cinco candidatos na lista. Além de Vrabel e Brady, o coordenador ofensivo dos Lions, Ben Johnson, o coordenador ofensivo dos Buccaneers, Byron Leftwich, e o ex-coordenador ofensivo do Texans, Pep Hamilton.