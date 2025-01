Playoffs da NFL: Wild Card tem reedição de jogo no Brasil; veja confrontos

Neste domingo (5), foram definidos os confrontos do Wild Card dos Playoffs da NFL. Com direito a grandes jogos, a caminhada para o Super Bowl 59 vai se iniciará no sábado (11). O Kansas City Chiefs e o Detroit Lions, times com as melhores campanhas da AFC e NFC, respectivamente, já estão na fase seguinte, o Divisional Round.

Após a vitória do Detroit Lions contra o Minnesota Vikings, por 31 a 9, no domingo (5), por 31 a 9, o time de Jared Goff garantiu o título da NFC Norte e a cabeça de chave da Conferência Nacional. Na AFC, o Kansas City Chiefs teve uma campanha quase perfeita e também conseguiram a seed #1. Ambas as equipes jogarão em casa nos playoffs e só vão estrear no Divisional Round, pulando o Wild Card.

WILD CARD DA AFC

Os primeiros jogos dos Playoffs serão da Conferência Americana. No sábado (11), às 18h30, o Houston Texans (#4) encara o Los Angeles Chargers (#5), no NRG Stadium, em Houston. O confronto é equilibrado, com ambas as equipes tendo bons quarterbacks e que promete ser uma grande partida.

No mesmo dia, às 22h, o Baltimore Ravens (#3) recebe o Pittsburgh Steelers (#6), no M&T Bank Stadium. Os times brigaram pelo título da AFC Norte, que ficou com os Ravens. Nas duas partidas na temporada regular, cada equipe venceu uma vez.

Lamar Jackson, do Baltimore Ravens, em ação na partida contra o Pittsburgh Steelers (Foto: Patrick Smith/ AFP)

A única partida do Wild Card da AFC no domingo (12) será entre Buffalo Bills (#2) e Denver Broncos (#7), às 15h, no Highmark Stadium, em Buffalo. O time da casa tem grande vantagem, com Josh Allen sendo um dos favoritos a vencer o prêmio de MVP da NFL.

WILD CARD DA NFC

O Wild Card da Conferência Nacional vão se iniciar no domingo (12), com o Philadelphia Eagles (#2) recebendo o Green Bay Packers (#7), às 18h30. O confronto reedita o primeiro jogo da NFL no Brasil, realizado em setembro, na primeira semana da temporada regular de 2024. Na partida, os Eagles venceram por 34 a 29.

Partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers na Neo Química Arena, no Brasil (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

Logo depois, às 22h, o Tampa Bay Buccaneers (#3) encara o Washington Commanders (#6), no Raymond James Stadium, em Tampa. O time da casa venceu a NFC Sul, mas terá duelo duro contra os visitantes, que venceu 12 partidas na temporada.

Na segunda-feira (13), às 22h, o Los Angeles Rams (#4) vai enfrentar o Minnesota Vikings (#5), no SoFi Stadium, em Inglewood. Apesar de jogar fora de casa contra o campeão da NFC Oeste, a equipe de Justin Jefferson é a favorita pela vitória, mas os Rams contam com o mando de campo para surpreenderem o time de Minnesota e avançar na pós-temporada.

CHAVEAMENTO E REGRAS DOS PLAYOFFS DA NFL

Os Playoffs da NFL não possuí um chaveamento fixo. Os cabeças de chave (seed #1) vão encarar o time de pior seed no Divisional Round. Por exemplo, em caso de vitória do Denver Broncos (seed #7), a equipe encara o Kansas City Chiefs de qualquer forma.

Nos confrontos, o time com melhor seed jogará em casa. O Super Bowl é em campo neutro, onde o estádio é definido anos antes. Em 2025, a grande final da NFL será no Caesars Superdome, em Nova Orleans, na Louisiana.

O Caesars Superdome, antes, Mercedes-Benz Superdome já sediou sete Super Bowls (Foto: Reprodução/Twitter/Caesars Superdome)

Em caso de empate, o duelo irá para a prorrogação. Nos Playoffs, cada time terá pelo menos uma posse para marcar pontos. A regra é nova e gerou confusão no último Super Bowl, onde a comissão técnica e os jogadores do San Francisco 49ers não sabiam.