Jogador da NFL usa bandeira do Brasil no capacete; entenda

Tanner McKee chamou a atenção dos brasileiros que acompanham a NFL, no último domingo (29). O jogador do Philadelphia Eagles usou a bandeira do Brasil ao lado dos Estados Unidos no capacete. O atleta, que nasceu nos Estados Unidos e não tem parentes brasileiros, é o primeiro quarterback a representar o país com sua bandeira na peça mais importante do uniforme.

continua após a publicidade

➡️ Sugar Bowl é adiado após ataque em Nova Orleans

Quem é Tanner McKee?

Tanner McKee na Filadélfia, no estado da Pensilvânia (Foto: Mitchell Leff / AFP)

➡️ NFL na Netflix: saiba quanto o streaming pagou pelos jogos de Natal

O jogador nasceu em Irvine, na Califórnia. Tanner foi criado na Costa Oeste dos Estados Unidos e se destacou no futebol americano colegial. O bom desempenho foi o suficiente para receber, em 2018, uma bolsa de estudos para competir pela universidade de Stanford, reconhecida pela sua tradição no futebol americano.

McKee foi selecionado pelo Eagles na sexta rodada do Draft de 2023, na 188º posição. Com Jalen Hurts como titular absoluto, a equipe manteve Tanner como terceiro quaterback no elenco.

continua após a publicidade

➡️ Web delira com show de Beyoncé na NFL: ‘Surreal’

História com o Brasil

O Brasil entra na vida de McKee quando o jovem de 18 anos deveria seguir uma missão voluntária de dois anos como representante da igreja mórmon. Tanner foi enviado ao Paraná, onde realizou serviços humanitários em cidades como Curitiba, Paranaguá e Guarapuava.

A estadia do jogador durou até março de 2020, quando foi decretada pandemia de Covid-19 e retornou aos Estados Unidos. Neste período, Tanner fez amigos, se apaixonou pela cultura do país, treinou alguns dias com o Coritiba Crocodiles, uma das principais equipes de futebol americano do Brasil.

continua após a publicidade

Em entrevista ao site “Quinto Quarto”, em março, McKee falou sobre a experiência de ter ficado no país por um período.

— Eu fiquei por algum tempo em várias cidades do Paraná ajudando as pessoas locais. Nosso proposito era convidar as pessoas a chegar em Cristo e ajudá-los com suas necessidades. Foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu amo o povo brasileiro, amo a comida brasileira — disse o quaterback.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por que Tanner McKee usa a bandeira brasileira no capacete?

Tanner Mckee com o capacete com a bandeira do Brasil (Foto: Divulgação/NFL)

No ano de 2022, a NFL lançou o projeto “Heritage Program”, que é uma iniciativa para destacar a herança cultural dos jogadores com ascendências de outras nacionalidades. Cairo Santos, brasileiro do Chicago Bears, usa a bandeira do país no capacete. Apesar de não ter descendência brasileira, McKee optou por fazer o mesmo, num sinal de apreciação pelo papel do país em sua formação.