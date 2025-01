NFL: Brasileiro viraliza nas redes dos Eagles e se emociona com postagem

Neste domingo (12), o Philadelphia Eagles recebe o Green Bay Packers pela rodada do Wild Card dos Playoffs da NFL. O encontro entre as duas equipes será a reedição da partida que ocorreu no Brasil, a primeira da história da liga no país. Durante o jogo, Lucas Paiva, torcedor de Philly, viralizou nas redes sociais por conta de seu criativo chapéu.

Nas cadeiras da Neo Química Arena, Lucas apareceu com um chapéu satirizando os Packers. A torcida de Green Bay é conhecida por usar um chapéu em formato de queijo nas partidas da equipe. No jogo do Brasil, o torcedor dos Eagles também estava com o boné da comida, só que o do queijo Philadelphia.

Em entrevista ao Lance!, Lucas Paiva contou como a ideia surgiu e como foi sua experiência no jogo por conta do chapéu.

— A ideia foi fazer uma sátira ao chapéu de queijo do Packers, já havia visto alguns torcedores dos Eagles quando foram enfrentar os Packers irem de um chapéu que é em formato de caixa de sapato. Eu só tentei trazer para o mesmo formato de queijo triangular que os torcedores dos Packers fazem. Mas usando o queijo que leva o nome da cidade, o Philadelphia. Já no entorno do estádio, muitos torcedores, inclusive dos Packers, pediram para tirar foto. Mas quando chegou no estádio que deu esse boom total — relatou Lucas.

Lucas Paiva é torcedor do Philadelphia Eagles (Foto: Divulgação/Philadelphia Eagles)

Dentro da Neo Química Arena, o chapéu seguiu fazendo sucesso, que chegou na equipe dos Eagles e para fora do Brasil.

— Apareci no telão, tirei foto com o Tanner McKee (quarterback reserva de Philadelphia). As cheerleaders dos Eagles passando e elogiando a ideia também. Aí no meio do jogo, um casal de americanos que assistiam ao jogo atrás de mim, me cutucaram e disseram que eu já estava famoso, pois tinha aparecido na NBC e FOX (canais americanos que transmitem a NFL). Quando acordo no sábado me deparo com essa foto no perfil oficial dos Eagles, aí foi emoção total — contou Paiva, que falou como foram os dias seguintes após ter viralizado pela fantasia.

— Amigos do trabalho falando que viram, convite da ESPN para participar do programa deles e o jornal The Inquirer, de Filadélfia, me procurou para uma entrevista também — completou.

Lucas Paiva e Tanner McKee, quarterback dos Eagles (Foto: Acervo Pessoal/Lucas Paiva)

Para a partida deste final de semana, os Eagles postaram mais uma vez a foto de Lucas, que foi uma das fotos mais curtidas da página oficial do time no Instagram. Sobre o jogo, Paiva está confiante e aposta em mais uma vitória do time de Philadelphia contra Green Bay, assim como foi no Brasil.

— Nick Sirianni disse que o Jalen Hurts treina hoje, então acredito que, jogando em casa ainda, 28 X 10 para os Eagles — palpitou Lucas.

O Philadelphia Eagles recebe o Green Bay Packers, neste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela rodada do Wild Card dos Playoffs da NFL. Na temporada regular, os Eagles venceram a NFC Leste com ótima campanha de 14 vitórias e três derrotas. Os Packers também tiveram um bom ano, mas com irregularidade na reta final e com 11-6 de recorde.