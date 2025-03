Vítima de João Fonseca no NextGen chega à semifinal em Miami

Aos 19 anos e seis meses, Jakub Mensik - derrotado por João Fonseca no NextGen, em dezembro, se tornou o quinto mais jovem semifinalista da história do Masters 1000 de Miami. Isso porque, nesta quinta (27), o tenista tcheco (54º do mundo), num duelo da nova geração, superou o francês Arthur Fils (de 20 anos e 18º), por 7/6 (5) e 6/1, alcançando, pela primeira vez, essa fase em um torneio Masters 1000.

- Antes de cada temporada defino as metas do que almejo alcançar. Tenho um time incrível. Todos eles estão fazendo um grande trabalho, que é fundamental, sempre. Após grandes ou ruins semanas, trabalhamos duro - disse o algoz de Fils.



Primeiro tenista nascido em 2005 a chegar tão longe em um evento desse nível, Mensik aguarda, agora, o vencedor do jogo entre o italiano Matteo Berrettini (30º) e o anfitrião Taylor Fritz (4º) para conhecer seu adversário da semifinal. Por ora, o tenista tcheco já garantiu um salto de, no mínimo, 20 posições no ranking com a campanha em Miami.

Nascido em Prostejov, Mensik começou a jogar aos cinco anos de idade e seu ídolo no esporte é o sérvio Novak Djokovic, ex-número 1 do mundo e atual quinto. Desde 2015 que nenhum tcheco chegava às semifinais em Miami, o último foi Tomas Berdych.

Mensik ultrapassa João Fonseca na corrida para Jidá

O triunfo desta quinta também rendeu ao tcheco a liderança do Ranking dos melhores sub-20 do mundo, ultrapassando João Fonseca. Na Corrida para Jidá (ranking ao vivo), Mensik tem, agora, 730 pontos, 20 a mais que o tenista carioca. O terceiro da lista, com 400 pontos, é o americano Learner Tien, derrotado na estreia de Miami pelo brasileiro.

No NextGen, Mensic perdeu em 5 tiebreaks para João Fonseca

O duelo entre Mensik e João Fonseca foi o mais difícil teste para o brasileiro no NextGen Finals. Já classificado, por ter vencido os dois primeiros jogos da fase de grupos, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira precisou jogar cinco tiebreaks para derrotar o adversário.

