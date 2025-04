Após fazer a melhor campanha em uma competição mundial de rugby sevens, a seleção feminina precisa ficar entre as quatro primeiras na repescagem de Los Angeles para seguir na elite do esporte. O torneio acontece neste fim de semana, em Los Angeles, no mesmo palco que sediará o rugby sevens na Olimpíada de 2028.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na etapa de grupos, o Brasil enfrenta Espanha, Quênia e Colômbia. Caso o Brasil vença a chave, a equipe já avança à semifinal e garante vaga na elite mundial. As disputas serão no estádio Dignity Health Sports Park.

Brasileiras comemoram vitória no Circuito Mundial de Rugby Sevens (Foto: Brasil Rugby Sevens em jogo contra a Austrália (Foto: Divulgação/SVNS)

Formato da repescagem do rugby

Oito seleções disputam a repescagem. Elas foram divididas em dois grupos de quatro equipes. Os vencedores de cada chave avança à semifinal, e já garantem vaga nas principais seleções de 2026.

continua após a publicidade

Os segundos e terceiros colocados de cada grupo se enfrentam em um playoff, com os vencedores dos confrontos também se qualificando para a primeira divisão. O último colocado de cada chave está automaticamente eliminado.

➡️ Entenda briga entre pai de Haliburton e Antetokounmpo nos playoffs da NBA

Grupo A

Brasil

Espanha

Quênia

Colômbia

Grupo B

China

Irlanda

África do Sul

Argentina

Horários e onde assistir

A competição começa já neste sábado (3) para a Seleção Brasileira de Rugby Sevens, com dois jogos. As partidas são transmitidas no Disney+ (streaming pago). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Sábado (3 de maio)

16h30 – Brasil x Colômbia

19h35 – Brasil x Quênia

Domingo (4 de maio)

15h05 – Brasil x Espanha

*Horário de Brasília

Brasil Rugby Sevens em jogo contra a Austrália (Foto: Divulgação/SVNS)

Lista de convocadas

Thalia Costa – Delta (PI)

Raquel Kochhann – Charrua (RS) | Delta (PI)

Anne Oliveira – El-Shaddai (RJ)

Larissa Alves – Curitiba (PR)

Yasmim Soares – Melina (MT)

Camilla Ísis Carvalho – El-Shaddai (RJ)

Bianca Silva – Leoas de Paraisópolis (SP)

Thalita Costa – Delta (PI)

Giovanna Barth – Maringá (PR)

Gisele Gomes – Leoas de Paraisópolis (SP)

Isadora Lopes – Melina (MT)

Leila Silva – Leoas de Paraisópolis (SP)

Andressa Alves – El-Shaddai (RJ)