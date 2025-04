Capitã do Osasco, Brait revela motivo para adiar aposentadoria

Aos 36 anos, a líbero Camila Brait busca seu terceiro título de Superliga com o Osasco. A capitã é um dos principais nomes na história do clube que defende desde 2008, em trajetória acompanhada de perto pelo técnico Luizomar de Moura, que comanda a equipe paulista há quase 20 anos. A atleta destacou a confiança e relação de pai e filha com o treinador.

- É gratidão o sentimento que tenho pelo Luiz, porque quando eu cheguei aqui em 2008 eu tinha 20 anos e o Luiz apostou em mim. Ele veio de braços abertos, sempre me recebeu como pai e filha, tenho uma relação muito boa com ele, com a família dele. Tenho certeza que eu só sou quem eu sou hoje e conquistei tantas coisas por causa desse cara que apostou e confiou em mim - disse a líbero, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (30).

Além da história com o Osasco, Camila Brait também defendeu a Seleção Brasileira em grandes competições, mais recentemente participando da conquista das medalhas de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio e na Liga das Nações, em 2021. Experiente, a líbero também destacou o papel de Luizomar na longevidade de sua carreira.

- Ele me incentiva a continuar jogando, porque se dependesse de mim, eu já estava aposentando, mas ele não deixa! - revelou Brait.

Luizomar de Moura tem quase duas décadas de Osasco (Foto: Carol Oliveira/ Osasco Voleibol Clube)

História com Osasco

No comando da equipe paulista desde a temporada 2006/2007, Luizomar de Moura vai para sua décima final de Superliga com o Osasco. Além da história construída em quadra, o treinador fez questão de destacar a relação entre clube, torcedores e cidade.

- A torcida do Osasco é o principal ativo do nosso clube. Principalmente após a perda de um grande patrocinador, a gente entendeu que o time não ia acabar por conta de todo o envolvimento que a cidade e a população tinham, a comoção naquele momento. Ali (no ginásio), o osasquense sente o orgulho da cidade - declarou Luizomar.