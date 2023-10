Entre os dias 6 e 8 de outubro, Rebeca Andrade disputará quatro provas. Na sexta-feira (6), ela compete na final individual geral feminina, que também terá a participação de Flávia Saraiva. No sábado (7), a disputa é no salto, e no domingo (8), último dia de competição, é a vez da trave de equilíbrio e do solo. Flavinha também participa deste último.