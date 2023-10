Aos 25 anos, Marcus D'Almeida é um dos grandes destaques do tiro com arco no Brasil. O atleta é o atual número um do ranking, está garantido em Paris e coleciona diversos feitos no esporte. Ao “Heróis Olímpicos”, mais novo programa de entrevistas do Lance!, ele contou a trajetória completa no esporte, revelou as realizações e projetou objetivos na modalidade. Assista completo acima.