A equipe feminina de ginástica do Brasil conquistou uma medalha de prata inédita no Mundial de Antuérpia, na Bélgica, nesta quarta-feira (4). Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares colocaram a Seleção Brasileira pela primeira vez no pódio da competição. A Seleção ficou atrás apenas dos Estados Unidos de Simone Biles e o terceiro lugar, foi para a França.