A ginasta Rebeca Andrade assistiu ao jogo do Real Madrid contra o Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol, no dia 20 de abril. A ginasta foi acompanhada da amiga Simone Biles, que publicou as fotos no último domingo (27), uma semana após a partida. Além das campeãs olímpicas de ginástica artística, diversos outros atletas estiveram presentes no duelo realizado no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

continua após a publicidade

Nos stories, Rebeca Andrade reagiu à postagem que gerou comentários na internet. As atletas vêm trocando declarações nas últimas semanas. Após o prêmio Laures, Simone Biles enalteceu a atleta brasileira.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Simone Biles não garante participação em Los Angeles

Simone Biles revelou que sente o corpo envelhecendo. Ela não descarta a possibilidade de assistir à Olimpíada de Los Angeles pela arquibancada. As declarações foram feitas ao jornal "L'Equipe".

continua após a publicidade

— Se vai ser nos aparelhos ou arquibancadas, eu não sei. Mas 2028 parece distante e meu corpo está envelhecendo, senti isso em Paris — afirma a atleta, que completa:

— Voltei para a vila olímpica, peguei o elevador e meu corpo desabou. Fiquei doente por dez dias. Outro dia, eu estava correndo no jardim com amigos e senti dores por três dias. Honestamente, eu não sei. Vamos ver.

continua após a publicidade

Simone Biles nas Olimpíadas de Paris (Foto: Loic Venance / AFP)

Maior estrela da ginástica, Simone Biles saiu dos Jogos Olímpicos de Paris com quatro medalhas no peito: ela foi ouro no salto, individual geral e por equipes, além de garantir uma prata no solo. Ao todo, a americana soma 11 medalhas olímpicas em sua carreira.

➡️ ESPN renova com atriz para a cobertura da temporada da NFL

A trajetória nos Jogos de Paris foi ainda mais marcante após a retirada de Simone Biles da Olimpíada de Tóquio, por questões de saúde mental. A estatueta do Laureus de 2025 foi a quarta de Biles, igualando o recorde da tenista Serena Williams.