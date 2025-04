Piastri diz que luta contra Norris por título é sonho da McLaren

A McLaren começou a temporada 2025 da Fórmula 1 como força a ser batida e, após cinco corridas, Lando Norris e Oscar Piastri despontam como favoritos na briga pelo título do Mundial de Pilotos. E embora uma possível rivalidade interna cause desconforto nos chefes, o australiano disse que qualquer equipe sonha em ter uma dupla capaz de lutar pelo campeonato.

Após conquistar o Mundial de Construtores em 2024, a McLaren seguiu em boa fase e venceu quatro das primeiras cinco corridas de 2025. Piastri, que subiu no lugar mais alto do pódio em três oportunidades, lidera o Mundial de Pilotos com dez pontos de vantagem sobre Norris. Max Verstappen, o único capaz de quebrar a sequência de vitórias da equipe papaia, figura em terceiro a 12 tentos do líder.

A Red Bull, no entanto, enfrenta alguns problemas com o RB21, e o carro é muito imprevisível. Por isso, após o GP da Arábia Saudita, Piastri e Norris despontam como favoritos ao título em 2025. E para o #81, ainda que exista uma tensão pela possibilidade da rivalidade interna, esse é o cenário perfeito para qualquer equipe.

Oscar Piastri em comemoração no pódio no GP da Arábia Saudita (Foto: Gabriel Bouyus / AFP)

— Como equipe, queremos que a luta seja apenas entre Lando e eu. Esse é o cenário dos sonhos. Talvez para Andrea (Stella, chefe de equipe) e Zak (Brown, CEO), seja um pouco estressante, mas, no fim das contas, é o desejo que se tem. E acho que, para mim, essa também seria uma boa posição — destacou Piastri.

Embora um duelo resumido aos pilotos da McLaren seja mais cômodo, Piastri disse que não vê problemas em ter de lidar com as outras equipes do grid. Inclusive, levou a melhor sobre Verstappen após uma disputa dura na primeira curva do GP da Arábia Saudita.

— Mas se houver outras equipes envolvidas, também não é algo ruim. Queremos ver o esporte competitivo entre várias equipes, e estamos muito perto disso, principalmente no fim do ano passado. Então, se eu for campeão mundial em qualquer um dos cenários, tudo bem para mim. Mas só precisar se preocupar com seu companheiro de equipe é provavelmente um cenário um pouco mais fácil do que ter de se preocupar com, três ou quatro outras equipes — finalizou Piastri.

McLaren durante treino em Silverstone (Foto: Reprodução/Instagram: @mclaren)

A Fórmula 1 retorna entre 2 e 4 de maio em Miami, primeira corrida da temporada 2025 nos Estados Unidos.

