ESPN renova com atriz para a cobertura da temporada da NFL

A ESPN anunciou a ampliação do acordo com a atriz Karize Brum para a cobertura da temporada 2024/2025 da NFL. Conhecida por interpretar a personagem "Inês" na série "Impuros", do Disney+, Karize continuará como uma das principais representantes da emissora no acompanhamento do futebol americano. A atriz comemorou a renovação com entusiasmo e destacou a importância de sua participação no projeto.

- Muito feliz por estar em mais uma temporada com a ESPN! Sou completamente apaixonada pelo esporte, e fazer parte desse time é simplesmente incrível, além de marcar a presença feminina na NFL, um público que está crescendo muito - declarou Karize.

Com a presença de Karize, a ESPN reforça seu compromisso em ampliar a diversidade e a representatividade no esporte, aproximando ainda mais diferentes públicos da NFL. A atriz, que já se destacou nas transmissões anteriores, seguirá contribuindo com análises, participações em programas e conteúdos especiais para TV e plataformas digitais, acompanhando o crescimento da modalidade no Brasil.

A ESPN é o principal destino para os fãs de NFL no país, sendo responsável por transmitir a liga de futebol americano há mais de duas décadas. Com um dos maiores pacotes de transmissão da competição fora dos Estados Unidos, a emissora exibe mais de 120 jogos por temporada, incluindo todas as partidas dos Playoffs, o Pro Bowl e o Super Bowl. Além disso, o “NFL RedZone” também está disponível com exclusividade no Disney+, oferecendo uma cobertura simultânea de todos os touchdowns da rodada.

A aposta em Karize Brum é parte de uma estratégia da ESPN de ampliar o alcance da NFL no Brasil, que vê seu público crescer ano a ano, especialmente entre as mulheres. A nova temporada promete ainda mais atrações e uma cobertura ainda mais completa.

