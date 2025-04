Saiba que dia João Fonseca vai estrear no Challenger de Estoril

Está definida a data de estreia de João Fonseca no forte Challenger 175 de Estoril, em Portugal. O número 1 do Brasil e 65º do mundo jogará nesta quarta-feira, 30, ainda sem horário definido, contra o holandês Jesper de Jong, 93º do mundo, em duelo inédito no circuito mundial.

O evento tem premiação de 227 mil euros e é realizado no piso de saibro no Club de Tênis de Estoril.

Fonseca vem de segunda rodada no Masters 1000 de Madri, na Espanha, onde caiu diante do 12º do ranking, o americano Tommy Paul, numa batalha de dois tiebreaks e pouco mais de duas horas.

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, foi direto para Portugal, onde treinou no final do dia. Nesta segunda-feira, o carioca treinou pela manhã com o português Nuno Borges, top 50 mundial e um dos principais cabeças de chave do evento.

Fonseca tem um título Challenger 175 no ano em Phoenix, nos EUA, e um ATP no saibro, o torneio 250 de Buenos Aires, na Argentina. Ele tem ainda conquistas no Challenger 125 de Camberra, na Austrália, e o NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita, realizado ainda em dezembro do ano passado.

João Fonseca tenta o primeiro título de Challenger no saibro

João Fonseca, em Estoril, tenta o primeiro troféu desse nível no saibro. Nesse piso, o último Challenger que o brasileiro disputou foi em abril do ano passado, quando, então 292º do mundo, derrotou o argentino Guido Andreozzi (289º) e o francês Harold Mayot (119º) antes de perder, nas quartas de final, para o suíço Leandro Riedi (166º).

Um mês antes, no saibro de Assunção, no Paraguai, João Fonseca (então 341º) disputou sua primeira final de torneio desse nível. Mas perdeu para o compatriota Gustavo Heide (225º) o título.

