Mario Andretti, conselheiro da Cadillac, expressou interesse em contratar Charles Leclerc para a futura 11ª equipe da Fórmula 1. O ex-piloto de 85 anos fez a declaração em meio aos rumores sobre uma possível saída do piloto monegasco da Ferrari após 2026, dependendo dos resultados da equipe italiana.

continua após a publicidade

➡️GP dos Estados Unidos: confira programação, onde assistir e horário de etapa da F1

— Se um dia ele quiser mudar de equipe, eu o levarei direto para a Cadillac — afirmou Andretti, em entrevista ao "Corriere della Sera", além de declarar ser um "grande fã" do atual piloto da Ferrari.

A especulação sobre o futuro de Leclerc está relacionada ao desempenho da escuderia italiana em 2025. A Ferrari é a única entre as quatro principais equipes do grid que ainda não conquistou vitórias neste ano, o que contrasta com seu desempenho na temporada anterior, quando terminou em segundo lugar e desafiou a McLaren.

continua após a publicidade

Os problemas enfrentados pela Ferrari não são atribuídos ao piloto monegasco, mas às questões de durabilidade do carro e deficiências no conceito do veículo. A equipe italiana pode ainda cair para a quarta posição no campeonato de construtores na reta final da F1

Apesar das dificuldades da escuderia, Leclerc tem se destacado em 2025 ao conquistar todos os cinco pódios da Ferrari nesta temporada. Seu desempenho supera o do companheiro de equipe Lewis Hamilton, que obteve apenas dois pódios em 2025, ambos em corridas Sprint realizadas na China e em Miami.

continua após a publicidade

Quando questionado sobre os problemas atuais da Ferrari, Mario Andretti demonstrou confiança na recuperação da equipe italiana.

— Ferrari é Ferrari e, mais cedo ou mais tarde, ela voltará ao topo — declarou o ex-piloto.

Cadillac anuncia dupla de pilotos para F1 2026

Após meses de expectativa, a Cadillac anunciou os dois pilotos com quem que irá estrear na F1 na temporada de 2026. A contratação foi compartilhada, no dia 26 de agosto, pela equipe norte-americana nas redes sociais. Sem "sorte" para o brasileiro Felipe Drugovich, os experientes Valtteri Bottas e Sergio Pérez assinaram seus retornos para a Fórmula 1.

Apesar de o anúncio oficial ter acontecido apenas na terça-feira (26), as novas adesões já haviam sido dadas como confirmadas pelos portais "RacingNews365" e "Formula.hu", respectivamente da Holanda e Hungria.

A experiência, no fim, prevaleceu para a Cadillac, que busca um início forte na elite do automobilismo mundial. Com anos de F1, Bottas e Pérez somam mais de 500 largadas e 16 vitórias na categoria — dez para o finlandês e seis para o mexicano.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

🏎️ GP dos Estados Unidos de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real