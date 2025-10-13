CBum parabeniza Ramon Dino pelo título do Mr. Olympia: ‘Me fez chorar’

Um dos maiores nomes da história do fisiculturismo, o canadense Chris Bumstead, o famoso Cbum, publicou no último domingo (13) uma mensagem exaltando e de cunho emocional para saudar o novo campeão do Mr. Olympia, o brasileiro Ramon Dino. O hexacampeão da categoria Classic Physique, que se aposentou no último ano, revelou sua emoção ao ver seu antigo rival conquistar o título máximo do esporte em Las Vegas.

"Nunca teria pensado, ao entrar na Olympia, que o destaque da minha semana seria ver o Ramon receber suas flores. Estivemos lado a lado naquele palco por anos, nos empurrando para sermos melhores, e vê-lo cair de joelhos ao ouvirem seu nome trouxe lágrimas aos meus olhos. Não de tristeza, mas de pura alegria, sabendo exatamente como é aquele momento e quanto trabalho é necessário para conquistá-lo. E ele conquistou cada grama disso. Isso me deu uma sensação de paz e gratidão pelo capítulo que vivi e pelo fechamento que eu não sabia que precisava. Você será um grande campeão, Dino."

Ramon Dino e CBum no Mr. Olympia de 2024 (Foto: Reprodução/Instagram)

A declaração de CBum tem um peso gigantesco. Por anos, ele foi o rei absoluto, com Ramon Dino batendo na trave em duas ocasiões (2022 e 2023) como vice-campeão. A expectativa para o Mr. Olympia deste ano era enorme para saber quem assumiria o posto deixado por Cbum, e o "Dinossauro do Acre" não decepcionou. Com um físico impecável, ele dominou o palco em Las Vegas e se tornou o primeiro homem brasileiro a vencer o título da Classic Physique.

Carreira de Ramon Dino

Ramon Dino, é um fisiculturista profissional brasileiro de 29 anos, nascido em Rio Branco, no Acre, e o principal atleta de fisiculturismo do Brasil. Duas vezes vice-campeão do Mr. Olympia e campeão do Arnold Classic, Dino é um dos grandes favoritos a vencer o título na categoria Classic Physique, no Mr. Olympia 2024. Seu peso limite dentro da categoria é de 103 kg.

Ramon Dino foi campeão na categoria Classic do Mr. Olympia 2025. (Foto: Divulgação/Mr Olympia)

A jornada de Ramon nos torneios começou em 2016, com ele participando como júnior em um show local. Logo na estreia, o atleta já conquistou um título. Meses depois, em abril de 2017, Dino subiu novamente nos palcos em mais um evento regional. Dessa vez, repetindo o feito do primeiro campeonato, mais um título foi adicionado para a conta do jovem fisiculturista.

Depois de quase 10 meses sem competir, Ramon voltou aos palcos em dezembro de 2022 para disputar o Mr. Olympia. O brasileiro foi vice-campeão e quatro meses depois participou do Arnold Classic Ohio 2023, em que foi campeão. No final do ano, Dino não conseguiu superar Chris Bumstead "CBum" na final e ficou com o vice-campeonato.

Em 2024, Ramon foi para o Arnold Classic Ohio tentar defender o título, mas foi surpreendido e perdeu a disputa para o holandes Wesley Vissers. Depois da derrota, Dino não competiu mais e ficou 100% focado no Mr. Olympia.