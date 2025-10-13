menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

CBum parabeniza Ramon Dino pelo título do Mr. Olympia: ‘Me fez chorar’

Cbum se emociona ao falar de Ramon Dino por sua vitória inédita no Mr. Olympia 2025

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 13/10/2025
19:05
Cbum Bumstead se emociona e parabeniza o brasileiro Ramon Dino por sua vitória inédita no Mr. Olympia 2025 (Foto: Reprodução / Instagram)
imagem cameraCbum Bumstead se emociona e parabeniza o brasileiro Ramon Dino por sua vitória inédita no Mr. Olympia 2025 (Foto: Reprodução / Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um dos maiores nomes da história do fisiculturismo, o canadense Chris Bumstead, o famoso Cbum, publicou no último domingo (13) uma mensagem exaltando e de cunho emocional para saudar o novo campeão do Mr. Olympia, o brasileiro Ramon Dino. O hexacampeão da categoria Classic Physique, que se aposentou no último ano, revelou sua emoção ao ver seu antigo rival conquistar o título máximo do esporte em Las Vegas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

"Nunca teria pensado, ao entrar na Olympia, que o destaque da minha semana seria ver o Ramon receber suas flores. Estivemos lado a lado naquele palco por anos, nos empurrando para sermos melhores, e vê-lo cair de joelhos ao ouvirem seu nome trouxe lágrimas aos meus olhos. Não de tristeza, mas de pura alegria, sabendo exatamente como é aquele momento e quanto trabalho é necessário para conquistá-lo. E ele conquistou cada grama disso. Isso me deu uma sensação de paz e gratidão pelo capítulo que vivi e pelo fechamento que eu não sabia que precisava. Você será um grande campeão, Dino."

ramon_dino_cbum_mr_olympia
Ramon Dino e CBum no Mr. Olympia de 2024 (Foto: Reprodução/Instagram)

A declaração de CBum tem um peso gigantesco. Por anos, ele foi o rei absoluto, com Ramon Dino batendo na trave em duas ocasiões (2022 e 2023) como vice-campeão. A expectativa para o Mr. Olympia deste ano era enorme para saber quem assumiria o posto deixado por Cbum, e o "Dinossauro do Acre" não decepcionou. Com um físico impecável, ele dominou o palco em Las Vegas e se tornou o primeiro homem brasileiro a vencer o título da Classic Physique.

continua após a publicidade

Carreira de Ramon Dino

Ramon Dino, é um fisiculturista profissional brasileiro de 29 anos, nascido em Rio Branco, no Acre, e o principal atleta de fisiculturismo do Brasil. Duas vezes vice-campeão do Mr. Olympia e campeão do Arnold Classic, Dino é um dos grandes favoritos a vencer o título na categoria Classic Physique, no Mr. Olympia 2024. Seu peso limite dentro da categoria é de 103 kg.

Ramon Dino foi campeão na categoria Classic do Mr Olympia 2025
Ramon Dino foi campeão na categoria Classic do Mr. Olympia 2025. (Foto: Divulgação/Mr Olympia)

A jornada de Ramon nos torneios começou em 2016, com ele participando como júnior em um show local. Logo na estreia, o atleta já conquistou um título. Meses depois, em abril de 2017, Dino subiu novamente nos palcos em mais um evento regional. Dessa vez, repetindo o feito do primeiro campeonato, mais um título foi adicionado para a conta do jovem fisiculturista.

continua após a publicidade

Depois de quase 10 meses sem competir, Ramon voltou aos palcos em dezembro de 2022 para disputar o Mr. Olympia. O brasileiro foi vice-campeão e quatro meses depois participou do Arnold Classic Ohio 2023, em que foi campeão. No final do ano, Dino não conseguiu superar Chris Bumstead "CBum" na final e ficou com o vice-campeonato.

Em 2024, Ramon foi para o Arnold Classic Ohio tentar defender o título, mas foi surpreendido e perdeu a disputa para o holandes Wesley Vissers. Depois da derrota, Dino não competiu mais e ficou 100% focado no Mr. Olympia.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias