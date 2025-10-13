menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Com hexacampeão brasileiro, Mundial de Kitesurf chega ao Ceará

Última etapa do GKA Kitesurf World Cup acontece entre os dias 6 e 9 de novembro

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 13/10/2025
16:14
Artur Morais, o Bodinho, disputa etapa do Mundial de Kitesurf no Ceará
imagem cameraArtur Morais, o Bodinho, disputa etapa do Mundial de Kitesurf no Ceará (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Praia de Taíba, no Ceará, receberá os melhores atletas de kitesurf do planeta para a última etapa do GKA Kitesurf World Cup, o Mundial da modalidade. A decisão do título da competição, que faz parte de um circuito reconhecido pela federação internacional de vela, a World Sailing, acontece entre os dias 6 e 9 de novembro e terá o hexacampeão brasileiro Artur Morais como um dos destaques.

continua após a publicidade

➡️Júlia Bergmann brilha e lidera vitória na estreia do campeonato turco

Mais conhecido como "Bodinho", o atleta cresceu na região da Praia de Taíba, localizada no município de São Gonçalo do Amarante, onde praticou o kitesurf desde os 14 anos. Aos 34 anos, Artur disputou, em 2025, apenas a etapa de Cabo Verde da GKA Kitesurf World Cup, terminando com o quinto lugar.

— Estou feliz demais por rever novamente o Campeonato Mundial de Kitesurf na minha casa e por poder velejar com os melhores do mundo, desfrutando das melhores condições da natureza aqui do nosso Ceará. Estou bem focado nos treinos, fazendo o meu melhor todos os dias, porque quero chegar preparado para esse grande evento. Claro que quero o título aqui - declarou.

continua após a publicidade

O kitesurfe é um esporte aquático que combina elementos de surfe, wakeboard, windsurf e parapente. O praticante usa uma prancha com alças ou tiras para os pés e é puxado por uma pipa (kite) controlada por cabos e uma barra. A modalidade fez sua estreia no programa olímpico nos Jogos de Paris 2024.

Pedro Matos também disputará etapa decisiva do Mundial de Kitesurf
Pedro Matos também disputará etapa decisiva do Mundial de Kitesurf (Foto: Divulgação)

Outros brasileiros na disputa

Além de Bodinho, outros brasileiros também marcarão presença na Praia da Taíba. É o caso de Gabriel Benetton, de 21 anos, natural de Itanhaém, litoral de São Paulo, atual campeão mundial de Kitesurf e líder do ranking em 2025. Outro nome que chega com força nessa briga é o carioca Pedro Matos, de 27 anos, campeão da etapa de Cabo Verde e, atualmente, terceiro do ranking.

continua após a publicidade

Entre as mulheres, quem lidera o ranking do Kitesurf é a francesa Capucine Delannoy, de 19 anos. Em segundo aparece a suiça Camille Losserand e, em terceiro, aparecem empatadas a também francesa Clémence Derrien e a brasileira Kesiane Rodrigues, que é natural de Fortaleza.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias