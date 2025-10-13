Com hexacampeão brasileiro, Mundial de Kitesurf chega ao Ceará

A Praia de Taíba, no Ceará, receberá os melhores atletas de kitesurf do planeta para a última etapa do GKA Kitesurf World Cup, o Mundial da modalidade. A decisão do título da competição, que faz parte de um circuito reconhecido pela federação internacional de vela, a World Sailing, acontece entre os dias 6 e 9 de novembro e terá o hexacampeão brasileiro Artur Morais como um dos destaques.

continua após a publicidade

➡️Júlia Bergmann brilha e lidera vitória na estreia do campeonato turco

Mais conhecido como "Bodinho", o atleta cresceu na região da Praia de Taíba, localizada no município de São Gonçalo do Amarante, onde praticou o kitesurf desde os 14 anos. Aos 34 anos, Artur disputou, em 2025, apenas a etapa de Cabo Verde da GKA Kitesurf World Cup, terminando com o quinto lugar.

— Estou feliz demais por rever novamente o Campeonato Mundial de Kitesurf na minha casa e por poder velejar com os melhores do mundo, desfrutando das melhores condições da natureza aqui do nosso Ceará. Estou bem focado nos treinos, fazendo o meu melhor todos os dias, porque quero chegar preparado para esse grande evento. Claro que quero o título aqui - declarou.

continua após a publicidade

O kitesurfe é um esporte aquático que combina elementos de surfe, wakeboard, windsurf e parapente. O praticante usa uma prancha com alças ou tiras para os pés e é puxado por uma pipa (kite) controlada por cabos e uma barra. A modalidade fez sua estreia no programa olímpico nos Jogos de Paris 2024.

Pedro Matos também disputará etapa decisiva do Mundial de Kitesurf (Foto: Divulgação)

Outros brasileiros na disputa

Além de Bodinho, outros brasileiros também marcarão presença na Praia da Taíba. É o caso de Gabriel Benetton, de 21 anos, natural de Itanhaém, litoral de São Paulo, atual campeão mundial de Kitesurf e líder do ranking em 2025. Outro nome que chega com força nessa briga é o carioca Pedro Matos, de 27 anos, campeão da etapa de Cabo Verde e, atualmente, terceiro do ranking.

continua após a publicidade

Entre as mulheres, quem lidera o ranking do Kitesurf é a francesa Capucine Delannoy, de 19 anos. Em segundo aparece a suiça Camille Losserand e, em terceiro, aparecem empatadas a também francesa Clémence Derrien e a brasileira Kesiane Rodrigues, que é natural de Fortaleza.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico